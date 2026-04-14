Meloni calificó de "inaceptables" las críticas de Trump al papa León XIV

La reacción de Meloni fue la más contundente dentro de una respuesta prácticamente unánime de la dirigencia italiana

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó como "inaceptables" las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV, en un nuevo foco de tensión diplomática.

Trump había cuestionado duramente al Sumo Pontífice, al tildarlo de "débil" en materia de delincuencia y de "pésimo en política exterior", lo que generó un fuerte rechazo en Italia y en distintos sectores del arco político europeo.

La reacción de Meloni fue la más contundente dentro de una respuesta prácticamente unánime de la dirigencia italiana, que abarcó desde la ultraderecha hasta la izquierda. La mandataria consideró que los dichos del exjefe de la Casa Blanca cruzan un límite al involucrar a una figura central de la Iglesia Católica.

El impacto también se reflejó en los medios italianos. El diario Corriere della Sera advirtió que "golpear a la comunidad católica, particularmente en Italia, abre un nuevo foso entre nuestro país y la administración norteamericana", en referencia a las posibles consecuencias diplomáticas del episodio.

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Lejos de retroceder, Trump redobló sus críticas y aseguró que no pedirá disculpas al Papa, lo que mantiene abierta la controversia y profundiza el conflicto.

El cruce suma tensión a la relación entre Italia y Estados Unidos, en un contexto donde la figura del Papa continúa siendo un símbolo clave no solo religioso, sino también político y cultural para gran parte de la sociedad italiana. (NA)