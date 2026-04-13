Comienza el bloqueo de EE.UU. en el estrecho de Ormuz y hay alarma mundial

Estados Unidos puso en marcha este lunes el bloqueo sobre los puertos y zonas costeras de Irán, una medida que eleva la tensión tras el fracaso de las negociaciones de alto el fuego y que ya provocó la paralización del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

La operación comenzó a las 14 GMT --11 horas de la Argentina--, luego de que el Comando Central estadounidense (Centcom) anunciara previamente que se aplicaría a todas las embarcaciones que entren o salgan de puertos iraníes, independientemente de su bandera. Sin embargo, Washington aclaró que permitirá el tránsito de buques entre destinos no iraníes a través del estrecho.

En una publicación en su red Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que la Marina iraní está “completamente aniquilada” y lanzó una advertencia directa: cualquier embarcación que se acerque al bloqueo será “eliminada” de inmediato.

También sostuvo que Estados Unidos utilizará el mismo sistema que emplea contra el narcotráfico en el mar y describió ese método como “rápido y brutal”.

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En ese mismo mensaje, Trump agregó que el 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por vía marítima se han detenido, en un intento por reforzar el impacto de su estrategia.

La decisión llega tras el fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán, celebradas durante el fin de semana en Pakistán, que terminaron sin acuerdo y dejaron el escenario abierto a una nueva fase de confrontación.

Por su parte, el régimen iraní afirmó que “ningún puerto del Golfo estará a salvo” si se amenaza la seguridad de sus instalaciones. El Ejército de ese país declaró que las restricciones impuestas por Estados Unidos a la navegación en aguas internacionales son ilegales y constituyen un ejemplo de piratería, según un comunicado del cuartel central Khatam al-Anbiya difundido en la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que cualquier buque militar que intentara acercarse al estrecho de Ormuz sería considerado una violación del alto el fuego y sería tratado con dureza y decisión.

El bloqueo apunta a aumentar la presión sobre Irán, que ha seguido exportando petróleo pese al conflicto, en muchos casos mediante circuitos informales que evaden sanciones. También busca debilitar el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del inicio de las hostilidades a fines de febrero.

Los mercados reaccionaron de inmediato: el precio del crudo estadounidense subió un 8 %, mientras que el Brent, referencia internacional, avanzó un 7 %, reflejando el temor a una nueva disrupción en el suministro energético global.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su respaldo a la decisión estadounidense y afirmó que Irán incumplió las condiciones de las negociaciones. “Apoyamos esta postura firme”, dijo, al confirmar que mantiene una coordinación estrecha con Washington.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero, ya dejó miles de muertos y daños en infraestructura en varios países de la región. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz —una de las arterias energéticas más importantes del mundo— vuelve a situarse en el centro de una crisis con impacto global.