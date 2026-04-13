En España comparan la situación de Adorni con un ministro que terminó preso

El caso en el que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito, fue comparado en España con el de un ex ministro de la gestión de Pedro Sánchez que está preso y por el cual la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel.

“Milei ya tiene su 'Ábalos': Adorni, jefe de Gabinete y su mano derecha, es imputado por enriquecimiento ilegal”, señaló el diario online El Español en un artículo publicado el domingo y el citado es José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE (partido que lidera el mandatario de España).

Según indica el mencionado diario, Ábalos, quien está preso desde noviembre del año pasado con prisión preventiva y sin fianza, está acusado de haber cobrado coimas en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia por coronavirus.

Además, al ex funcionario español se lo acusa de la adjudicación de obras públicas a empresas privadas durante su gestión al frente del Ministerio, el pasado miércoles 6 de abril comenzó el primero de los juicios a los que será sometido y, según indicó el medio de España, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel por los siguientes delitos: organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.

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Ábalos fue el colaborador más cercano de Sánchez en las primarias dentro del Partido Socialista, luego se sumó a su gabinete y dejó de ser ministro en 2021, cuando el presidente lo relevó y es juzgado por la Sala en lo penal del Tribunal Supremo ya que conservaba inmunidad parlamentaria por ser diputado, a pesar de haber dejado su banca en enero pasado.

El caso de Adorni

En tanto, en lo relacionado con el caso del jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, El Español señala: “El patrimonio de Manuel Adorni se ha multiplicado en los últimos meses, con adquisiciones de viviendas de lujo y altos gastos de viaje”.

“Los escándalos de corrupción que salpican al gobierno argentino de Javier Milei desde semanas atrás han invertido la imagen presidencial ante la opinión pública”, indicó además el medio español. (NA)