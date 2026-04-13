Trump cuestionó al Papa, se comparó con Jesús y provocó la ira de la derecha religiosa

En un año electoral y entre crecientes cuestionamientos internos por el costo político de la guerra en Irán, Donald Trump cruzó un nuevo límite al caracterizarse como Jesús en una publicación que debió eliminar ante una ola de indignación desatada en la derecha religiosa republicana.

Pero no fue todo. El presidente estadounidense se enfrascó en una pelea con el papa León XIV, su compatriota, por las críticas constantes del Vaticano a la guerra.

“El papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, dijo Trump en su red Truth Social. Pero Robert Prevost no se quedó callado

“No considero mi papel como el de un político. No soy un político. No quiero entrar en un debate con él. No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia. No miramos la política exterior con la misma perspectiva. Pero creemos en el mensaje del Evangelio como constructores de paz”, afirmó León XIV, en su viaje pastoral a Argelia.

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La frase en la que dejó explícito que no le teme a Trump caló hondo en la diplomacia internacional. No es un comentario fuera de contexto. El Papa dejó en claro que no se dejará avasallar por el presidente estadounidense ni dejará de cuestionar la guerra en Irán más allá de cualquier presión de la Casa Blanca.

Pero la pelea de Trump con el pontífice también dejó secuelas entre sus aliados internacionales más cercanos.

“Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”, afirmó la jefa de gobierno italiana, Giorgia Meloni, una de las dirigentes más cercanas al presidente republicano, en un comunicado oficial.

Su ida y vuelta con el Papa no fue lo que lo puso en aprietos con su electorado. Tampoco su negativa a pedirle disculpas. “No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado. El papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear”, dijo Trump.

Esta pelea, según analistas, tendrá escaso impacto electoral.

“El mensaje del Papa contra la guerra difícilmente impacte en las elecciones de medio término en Estados Unidos. La base MAGA del presidente Trump está liderada por protestantes evangélicos y articulada por el nacionalismo político, mientras que el voto católico dentro de ese espacio es minoritario y se alinea más por identidad partidaria que por doctrina vaticana”, dijo la consultora política estadounidense Mary Ardá.

Según la analista, “el mensaje papal sobre paz y protección de los vulnerables rara vez se traduce en comportamiento electoral" en Estados Unidos.

“La respuesta de Trump reforzó esa dinámica al convertir el mensaje en disputa partidaria, lo que aumenta su visibilidad pero consolida alineamientos existentes más que modificarlos”, indicó.

Caracterizado como Jesucristo

Sin embargo, la imagen hecha con IA que subió a su red social, en la que se lo ve caracterizado de Jesús mientras cura a un enfermo junto a soldados y aviones de guerra, fue la gota que rebalsó el vaso.

“Denuncio completamente esto y estoy rezando en contra de ello”, publicó en X la excongresista republicana y exaliada del presidente, Marjorie Taylor Greene.

Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, fue más dura: “Esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada”.

Otro influencer católico y conservador alineado con Trump, Michael Knowles, pidió al presidente que eliminara la imagen. “Al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención”, afirmó, citado por EFE.

También desde la Iglesia estadounidense se alzó un coro de indignación. El sacerdote jesuita y escritor James Martin, afirmó en X: “Dudo que el papa pierda el sueño por esto, antes de iniciar su peregrinación a África. Pero el resto de nosotros sí deberíamos perderlo. Porque esto es desquiciado, falto de caridad y anticristiano. ¿Acaso no tiene fondo esta miseria moral?”, escribió.

Trump atraviesa un difícil escenario interno. A cinco meses y medio de las elecciones de medio término que dirimirán cómo será el segundo tramo de su mandato, el presidente viene perdiendo respaldo por su impopular guerra en Irán que derivó en un alza del precio de los combustibles y otros insumos. Además, en Estados Unidos los oficialismos suelen perder en los comicios legislativos.

Poco después, el presidente eliminó la imagen en la que se percibe Jesucristo y que estuvo expuesta más de 12 horas en su cuenta de Truth Social. “Sí, la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, dijo al intentar una explicación. (con información de TN)