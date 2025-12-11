Luego de más de una década de haber sido denunciado y tras un largo recorrido de instancias y apelaciones, un sujeto fue sentenciado a 16 años de cárcel por abusar de la hija de su pareja.

El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, cuyos integrantes, por mayoría de opiniones, rechazaron el pedido de detención del procesado.

De todas maneras, los magistrados le impusieron la restricción de salir del país, la obligación de constituir domicilio y presentarse mensualmente ante la secretaria, sumado a la prohibición de mantener contacto con la víctima y de acercarse a menos de 100 metros de su domicilio.

El caso había sido denunciado por la propia joven en 2011, ya que, según indicaron desde la fiscalía, su madre y parte de su núcleo familiar no creyeron su relato.

En junio de 2018, el mismo Tribunal había condenado al acusado a la pena de 6 años de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito abuso sexual reiterado, agravado por la situación de convivencia preexistente.



Casi un año después la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos de los acusadores -público y privado-, e hicieron lugar al planteo de la defensa en favor del imputado, absolviéndolo del delito que se le imputaba.



Más tarde, la causa llegó a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, quien casó la sentencia emitida por el Tribunal de Casación Penal Bonaerense y la remitió para que, con nueva integración, se dicte una nueva sentencia.



En mayo de 2022, la Sala I de Casación rechazó la apelación del defensor e hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por la fiscal y la particular damnificada, condenado al acusado por al menos, veinte hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia preexistente.

Los jueces decidieron remitir nuevamente la causa al Tribunal para que determine la pena que fue impuesta en las últimas horas.