Pringles: allanaron las casas de los detenidos en el barrio Balbín

La Policía allanó distintos domicilios en Coronel Pringles, entre ellos los de dos personas que viven en el barrio Balbín y están acusados de tener a maltraer al sector, y secuestró elementos de prueba.

Personal de Seguridad Comunal, conjuntamente con el GAD Bahía Blanca y el destacamento Indio Rico, llevó adelante las órdenes dispuestas por la Justicia de Garantías, en el marco de investigaciones por robo.

Los operativos tuvieron lugar en Almafuerte 1.546, Brown 510, J. López 1.420 y Avellaneda, entre 19 y 20.

En esas viviendas residen Marcelo Emanuel Andrade, Kevin Gómez, Diego Ariel Moyano y Brian Carabajal, respectivamente. Secuestraron herramientas que sirven de gran aporte a la tarea investigativa.

La Justicia, a su vez, convirtió en detención la aprehensión de los tres primeros, acusados de robo agravado (por ser cometido en poblado y en banda) en grado de tentativa.

Se aguarda en las próximas horas la decisión final por parte de la Justicia respecto de la situación procesal de los imputados y, en caso de continuar las detenciones, los lugares donde serán remitidos (agencia Coronel Pringles).