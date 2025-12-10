Detuvieron a jóvenes que tenían a maltraer a un barrio de Pringles

Dos de los tres hombres que fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de Coronel Pringles, acusados de al menos dos robos, tendrían domicilio en el barrio Ricardo Balbín, cuyos vecinos han levantado la voz por falta de seguridad.

Se trata de Manuel Marcelo Andrade (26) y Kevin Gómez (20), quienes se encuentran entre rejas junto a Diego Ariel Moyano (32), todos imputados de robo agravado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los delitos no se habrían producido en el citado emplazamiento pero sí cerca.

En la noche del lunes, los tres habrían sido sorprendidos cuando circulaban por la vía pública con elementos sustraídos a una mujer de un domicilio en Saavedra y Rauch, donde forzaron una puerta y una ventana para llevarse prendas de vestir, zapatillas y una afeitadora.

También se habría establecido que la garrafa que transportaban había sido sustraída de una vivienda en Spika y Bolívar, en perjuicio de un hombre al que le violentaron la puerta del frente.

Andrade, Gómez y Moyano fueron puestos a disposición de la UFIJ N° 15 y al menos hasta la tarde de hoy continuaban detenidos en la seccional pringlense.

A fines de noviembre, La Nueva. publicó una nota que reflejaba la preocupación de los vecinos del barrio Ricardo Balbín, debido a conflictos reiterados, delitos y hasta disparos que impactan en el frente de viviendas de personas ajenas a los hechos.