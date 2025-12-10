Suárez: secuestran armas y casi 100 municiones en un allanamiento

Un allanamiento relacionado con una causa de violencia de género en Coronel Suárez derivó en el secuestro de varias armas de fuego y más de 100 proyectiles y la detención de un hombre de 73 años, padre del acusado.

Todo se originó con la denuncia, realizada ayer, por parte de una mujer de 30 años, que refirió que su expareja, Adrián Alberto Toloza (39), había ingresado sin permiso en su casa, pese a tener una medida cautelar vigente.

El hombre, según el relato de la víctima, trepó un paredón y sustrajo una bicicleta rodado 29 y las cámaras de seguridad. La mujer agregó que teme por su integridad física.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A partir de esta situación, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Bahía Blanca ordenó un allanamiento en la casa de Toloza, ubicado en la avenida Sixto Rodríguez al 2.000.

En el lugar no fue localizado el imputado ni los efectos buscados, pero sí se encontraron varias armas de fuego sin la documentación respectiva.

De esa manera se aprehendió preventivamente al padre del hombre, identificado como Manuel Tomás Toloza (73), a quien se imputó por infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Se secuestró un revólver Taurus 38 Special con mira telescópica; 12 municiones Winchester calibre 357; un fusil Mauser 1909 con mira telescópica; 47 municiones calibre 762; 36 municiones calibre 22 y una carabina Batán 54, con culata de madera.

En el caso interviene la UFIJ Nº 9.