Coronel Suárez: detuvieron a un hombre acusado de vender drogas

La policía detuvo en las últimas horas a un hombre que hace poco más de dos meses fue interceptado en Coronel Suárez con drogas en su poder, informaron fuentes oficiales.

Claudio Damián Albarracín fue arrestado durante un procedimiento desarrollado en Gorriti al 500 por pedido del fiscal Mauricio del Cero y autorizado por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri.

La causa se puso en marcha el pasado 19 de septiembre, en calle Rodez a la altura de la Plaza Granada, de Pigüé, donde los efectivos hallaron en poder de Albrarracín siete envoltorios de cocaína, medicamentos, 260 mil pesos y un dispositivo celular.

De las investigaciones realizadas, según señalaron desde el Ministerio Público, surge que el acusado no cuenta con trabajo registrado y en la pericia química se determinó que la sustancia era cocaína y que los fármacos eran Naproxeno, Bisoprolol y Clonazepam.

"Al analizar el teléfono celular de Albarracín, la policía de Pigüé observó comunicaciones que dan cuenta de la infracción a la Ley 23.737. Se detectaron diálogos donde se habla de puntos de encuentro, si se abonará con transferencia o efectivo, indica cuándo está “activo con ella”, indica montos y si se encuentra en Pigüé, Suárez o Puán”, señalaron.

Finalmente mencionaron que Albarracín se encuentra detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y será indagado en las próximas horas.