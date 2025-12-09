Se negó a declarar el hombre acusado de matar a su hermano

Se negó a declarar en la fiscalía el hombre detenido el domingo pasado por asesinar de una puñalada a su hermano durante una pelea ocurrida en una vivienda ubicada en inmediaciones del barrio Luján.

Fuentes oficiales señalaron que Ernesto Mansilla, quien fue asesorado por el defensor oficial Augusto Duprat, decidió guardar silencio frente al fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5.

El hecho se produjo en un inmueble situado en Coulin al 600, donde en medio de un enfrentamiento el imputado le habría asestado una herida punzocortante en la zona intercostal izquierda a su hermano Rodrigo, de 32 años.

Si bien la víctima fue derivada en forma urgente al Hospital Municipal, finalmente murió a raíz de las heridas recibidas.

Además, el agresor también golpeó a otro hermano suyo, Fernando, a quién atacó con una pala, golpeándolo en su cabeza.

Mansilla fue imputado de homicidio y lesiones agravadas por el vínculo.