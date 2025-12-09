Condenan a 30 años de prisión a un hombre por haber abusado de su nieta

El Tribunal en lo Criminal N.º 3 condenó a un hombre a la pena de 30 años de prisión, por haber abusado de su nieta durante gran parte de su infancia.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre 2015 y agosto de 2023, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años, y su madre la dejaba al cuidado de su padre y su núcleo familiar porque tenía que trabajar.

Los hechos abusivos ocurrieron en dos domicilios donde residía el hombre -abuelo de la pequeña- en Bahía, en distintas oportunidades y de manera reiteradas, aprovechando diversas situaciones para tocar a la menor en su partes íntimas, mostrarle videos pornográficos y accederla de manera carnal, valiéndose de la inmadurez sexual y la corta edad de la niña.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia -en concurso-con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia-y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, todos estos delitos en concurso real con corrupción de menores.