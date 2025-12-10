Patagones: un auto se despistó en camino de acceso a la Villa 7 de marzo

Dos personas resultaron ilesas luego de protagonizar un despiste en el denominado “Camino de arriba” que conduce a la Villa 7 de Marzo, a pocos kilómetros al este de Carmen de Patagones.

Fuentes consultadas por La Nueva. indicaron que, por causas que se tratan de establecer, el conductor de un Fiat Palio perdió el control del mismo y luego de despistar terminó su tránsito en la banquina.

Las mismas fuentes indicaron que, tanto el, como su acompañante no sufrieron heridas.

En el lugar trabajó personal de cuartel de Bomberos Voluntarios de Patagones, Defensa Civil, Salud y Policía. (Agencia Patagones)