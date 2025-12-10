Patagones: el intendente Marino reorganizó su gabinete municipal

Ricardo Marino y uno de los cambios: Cristian Duarte dejo la presidencia del CD y paso a ser el Coordinador de Control y Políticas Públicas

El intendente Ricardo Marino presidió en su despacho el acto de asunción de funcionarios del Ejecutivo en el marco de la reestructuración municipal, con el objetivo de modernizar su funcionamiento interno y optimizar la prestación de servicios a la comunidad.

A través de diversos decretos, se aprobó una nueva estructura orgánico-funcional y se designaron autoridades en áreas clave del Departamento Ejecutivo.

La medida incluye la creación de la Coordinación de Control y Políticas Públicas, dependiente del intendente y la Subsecretaría de Desarrollo Social, que concentrará las acciones vinculadas a Niñez, Familia, Género, Ambiente y Asistencia Social.

Asimismo, las Delegaciones de Villalonga, Stroeder, J.A. Pradere, Bahía San Blas y las Subdelegaciones de Cardenal Cagliero, Villa 7 de Marzo, Los Pocitos y José B. Casas pasarán a integrarse bajo la órbita de esta nueva coordinación.

En el marco de los cambios, también se redefine la estructura de áreas ya existentes: la secretaría de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario pasa a denominarse Secretaría de Producción y Desarrollo Económico.

Otro de los cambios señala que la dirección de Desarrollo Comunitario adopta el nombre de dirección de Acción Social. Además, se crea la dirección de Asuntos Legales y Técnica, dependiente de la secretaría de Gobierno.

Junto con la reorganización administrativa, el intendente designó a nuevos funcionarios para ocupar cargos estratégicos. Gonzalo Voglino fue nombrado secretario de Hacienda; Cristian Duarte asumió como Coordinador de Control y Políticas Públicas; el abogado Matías Pérez fue designado secretario de Gobierno y el licenciado Héctor Otero tomó el cargo de subsecretario de Modernización e Informática.

Asimismo, el jefe comunal tomó juramento al delegado municipal de Bahía San Blas, Rubén Ventura.

El intendente Ricardo Marino, en este contexto, señaló que "después de dos años durísimos, donde algunos pensaban que durábamos tres meses, hoy cumplimos 24 meses de gestión, y siempre confié en mi pueblo".

El jefe comunal, además, subrayó: "He tomado decisiones que espero sean las más acertadas. Agradezco profundamente a quienes hasta hoy cumplieron funciones; me acompañaron estos 24 meses con lealtad y compromiso. Confío en cada uno de los que ingresan", concluyó. (agencia Patagones)