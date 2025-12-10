Coronel Pringles: dos hospitalizados luego de un fuerte choque en la zona céntrica

Un nuevo accidente se produjo en las calles de Coronel Pringles, siendo el número 114 en lo que va de 2025, cifra que es la más alta de los últimos años.

En la mañana de este miércoles hubo un fuerte choque en la esquina céntrica de San Martín y Sáenz Peña, dejando como saldo dos personas hospitalizadas y uno de los rodados involucrados derribando un árbol.

El accidente se produjo entre una camioneta que circulaba por calle Sáenz Peña y un automóvil que hacía lo propio por calle San Martín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La colisión fue de tal magnitud que el conductor del rodado mayor perdió el control, subió a la vereda y derribó un árbol.

Como consecuencia del impacto, dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal Dr. Manuel Cabrera para recibir atención médica y evaluar sus heridas.

Trabajó en el lugar personal de Policía y Guardia Urbana. El tránsito estuvo restringido por unas horas mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción de los vehículos.

Según el sitio web Ciudad Abierta del Municipio de Coronel Pringles, es el accidente número 114 que ha sido informado a las autoridades, la cifra más alta de los últimos años. (Agencia Pringles)