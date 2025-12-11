Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

Seguridad.

Fallo judicial: condenaron a dos hermanos por venta de drogas

La causa comenzó a ser investigada en 2023. Hace ocho meses habían sido detenidos por orden de la justicia.

Fotos: Archivo LN. y ANJ

Dos hermanos hallados culpables de tener en su poder drogas destinadas a la venta fueron condenados a 4 años y un mes de prisión.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal N° 2, recayó en Matías y Alexis Baru.

Desde el Ministerio Público indicaron que "la causa, investigada por la UFIJ N° 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, comenzó en abril del 2023 con un allanamiento realizado en Soler al 500 por orden del Juzgado de Garantías N° 3, donde se secuestró marihuana, cocaína, balanza y dispositivos celulares".

Agregaron que del análisis de los teléfonos surgieron numerosas comunicaciones por venta de estupefacientes, "indicando precios, forma de pago, lugares de encuentro, cantidad y calidad de la sustancia".

Por ello, en abril de 2025, el Juzgado de Garantías N.º 2 dispuso la detención y el allanamiento de sus viviendas.

En los operativos incautaron frascos de marihuana, plantines, cultivos de marihuana “indoor” y más teléfonos celulares. 

"Del análisis de estos nuevos dispositivos se determinó que esa sustancia también tenía fines de comercialización y además, en julio de este año, se detuvo a Ayelén Moriames Chaparro, cuya conducta será analizada en el debate oral y público que se llevará a cabo el 7 de abril de 2026".

