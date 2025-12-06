Mujer atacó a su pareja con un cuchillo: posee amplios antecedentes

La Policía arrestó a una mujer acusada de atacar con un cuchillo a su pareja. El violento hecho ocurrió en una vivienda de calle Paunero al 2000.

Según el informe policial, el hombre de 61 años llamó al 911 para denunciar lo sucedido. Una vez que los efectivos llegaron al lugar, constataron que presentaba un corte en la cabeza con abundante sangrado, por lo que fue derivado -sin riesgo de vida- al Hospital Municipal.

En tanto, la agresora fue identificada como Noelia Fabiana Gallardo, de 43 años de edad, quien posee amplios antecedentes delictivos. Ya fue arrestada por diversos robos y por atacar a su pareja en otras ocasiones.

Cabe destacar que los uniformados lograron secuestrar el cuchillo con el que se cometió el violento episodio.