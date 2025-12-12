India homenajea a Lionel Messi con la estatua más grande del mundo

En la obra trabajaron 45 personas durante meses y el propio #Messi𓃵 astro argentino inaugurará El fanatismo por Lionel Messi traspasó todas las fronteras, pero India acaba de llevar esa devoción a una nueva dimensión.

En la ciudad de Calcuta, un equipo de 45 trabajadores lleva meses dedicando jornadas completas para terminar la estatua más grande del mundo dedicada al capitán argentino: una impresionante escultura de más de 20 metros de altura que será inaugurada este sábado en el inicio de la gira del ídolo por el país asiático.

La obra, construida en hierro y fibra de vidrio bajo la dirección del artista Monti Paul, representa a Messi levantando la Copa del Mundo con su mano derecha. Aunque las imágenes oficiales se mantienen parcialmente cubiertas, su monumentalidad y detalle ya generan enorme expectativa.

Será el propio Messi quien descubra la pieza en el arranque del llamado GOAT Tour, que comenzará en Calcuta y continuará por Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez El homenaje no se limitará únicamente a la estatua gigante.

En la zona también se levantará una fan zone llamada “Hola Messi”, que incluirá una figura del rosarino sentado en un trono a escala real y un mural alusivo.

La ubicación elegida para la obra tiene un simbolismo especial: tras su presentación en un estadio, la colosal escultura quedará emplazada en una calle que ya aloja otra figura de un ídolo argentino, Diego Maradona.

Aquella estatua de bronce, inaugurada años atrás, fue motivo de críticas en su momento por su discutido parecido, pero se ha convertido en un punto de culto para los aficionados locales.

Luego de la presentación en Calcuta, Messi formará parte de la GOAT Cup en Hyderabad, un evento que incluirá un partido de celebridades en formato 7 contra 7 y un concierto homenaje.

También está previsto que el crack argentino se reúna con el primer ministro Narendra Modi y participe en un reconocimiento especial al equipo juvenil de la Academia Minerva, destacado recientemente por sus victorias en torneos europeos como Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup Esta será la segunda visita de Lionel Messi a India.

La primera ocurrió en 2011, cuando la Selección Argentina disputó un amistoso ante Venezuela. Catorce años después, el impacto del campeón mundial en el país asiático se multiplicó al punto de impulsar homenajes de escala monumental