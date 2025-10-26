Durísimo choque en Moto 3 en el GP de Malasia

El español José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (CIP) tuvieron un gravísimo accidente durante el Gran Premio de Malasia por el Campeonato de Moto 3, en donde el oriundo de Basilea fue arrastrado por la pista.

En una de las curvas del circuito, el español intentó avanzar por afuera pero perdió el control de su moto y chocó la rueda trasera de Dettwiler, lo que causó que con el impacto quedara acostado boca abajo sobre el vehículo.

En cuando al suizo, este cayó a toda velocidad de su moto y fue arrastrado a lo ancho del pavimento hasta que salió hacia la tierra en lo que fue uno de los accidentes más terribles del año en la categoría.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El duro momento se dio durante la vuelta de formación en el Circuito Internacional de Sepang, y por informes posteriores, Rueda se encuentra despierto y en buen estado físico a pesar del golpazo que le dio al suizo, quien deberá ser operado.

Siempre un Márquez

El piloto español Álex Márquez (Ducati) se quedó con el Gran Premio de Malasia y se aseguró el subcampeonato de Moto GP, el cuál ya había sido obtenido por su hermano Marc Márquez (Ducati).

Márquez también consiguió su primer victoria fuera de su país natal, España, ya que apenas había conseguido triunfos en los Grandes Premios de España y Cataluña, siendo la obtenida en el continente asiático la tercera de la temporada.

En segundo lugar llegó su compatriota, Pedro Acosta (KTM), mientras que otro español, Joan Mir (Honda), cerró el podio en Malasia con el tercer puesto. Márquez se aseguró el subcampeonato con 413 unidades hasta el momento, contras las 545 de su hermano, el campeón.

En cuanto a Marc Márquez, por una lesión producida hace varias semanas en plena carrera, estuvo ausente del Gran Premio y para lo que resta de la temporada, pero le sobran puntos para terminar el año como el campeón de la categoría. (NA).