Subastan por precio récord un cuadro inédito de Renoir
Un óleo nunca antes visto ni registrado en archivos oficiales de Renoir se vendió por 2 millones de dólares a un comprador internacional.
El niño y sus juguetes – Gabrielle y el hijo del artista, Jean, una pintura inédita de Pierre-Auguste Renoir, superó este jueves su estimación inicial de 1,5 millones de dólares y fue adjudicada por 2 millones a un comprador internacional cuya identidad no fue revelada, informó la casa de subastas.
El óleo, de 54 por 65 centímetros y fechado entre 1890 y 1895, muestra a Jean Renoir —segundo hijo del pintor y futuro cineasta— sentado en las rodillas de su niñera, Gabrielle Renard, mientras juega con figuritas. La obra jamás había sido expuesta ni puesta a la venta y llegó a la subasta en un estado de conservación excepcional, sin necesidad de restauración.
El cuadro perteneció originalmente a Jeanne Baudot, única alumna y amiga cercana de Renoir, quien lo conservó hasta su muerte en 1957 en su casa de Louveciennes, donde el artista instaló su taller. Posteriormente fue legado a Jean Griot, considerado su “hijo espiritual”, miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, funcionario del gabinete de Charles de Gaulle y director del diario Le Figaro en la década de 1970.
Desde su fallecimiento, en 2011, la obra permaneció en manos de sus herederos.
“Es un cuadro que nunca salió de la familia, que nunca se había visto y que ni siquiera figuraba en los archivos Wildenstein”, señaló el subastador, destacando la rareza y el valor histórico de la pieza. (NA)