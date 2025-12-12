Racing dio los detalles para los que quieran ir a ver la final en el Cilindro

Racing se enfrentará este sábado con Estudiantes de La Plata en la gran final del Torneo Clausura y la dirigencia de la Academia ya confirmó que abrirá las puertas del Estadio Presidente Perón para que sus hinchas puedan ver el partido en una pantalla gigante.

La noticia ya se había filtrado este jueves, pero Racing lo confirmó de manera oficial este viernes por la mañana y dio todos los detalles para el ingreso.

La apertura de las puertas del Cilindro de Avellaneda será a las 18 y todos aquellos que quieran decir presente deberán presentar el carnet físico de socio y/o su DNI.

El ingreso será desde Colón y General Paz y Colón y Pedro de Mendoza, no habrá posibilidad de utilizar los estacionamientos.

Las puertas habilitadas serán las siguientes: 10, 12 y 14 (Sur Baja), 20 (Media Norte), 16 y 17 (platea B), 11 y 13 (platea E), 21 y 23 (Norte Baja), 24 y 26 (Norte Alta), Oeste Baja para personas discapacitadas y 18 y 22 (platea C).

Por último, se aclaró que estará prohibido el acceso con bebidas alcohólicas y con pirotecnia, mientras que sí se podrá entrar con bebidas sin alcohol en botellas de hasta medio litro y sin tapa.

La final entre Racing y Estudiantes, donde la Academia irá en busca de su 19° título de Liga, será este sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. (NA).