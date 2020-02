Otro bahiense que jugará en San Antonio: “Acá Manu es Dios”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

San Antonio, Texas, Estados Unidos.

No debe haber otra ciudad en el mundo en la que sea tan significativo decir que sos de Bahía Blanca, aunque te encuentres a miles de kilómetros de la Plaza Rivadavia.

Es que en el mismo lugar en el que Emanuel Ginóbili escribió y rescribió la historia tantas veces (la suya, la de la franquicia, la de la NBA y la del deporte en sí mismo), habrá otro bahiense haciendo de las suyas.

Se trata de Gonzalo Di Renzo, surgido en Liniers y de último paso por Deportivo Lara (Venezuela), quien llegó a préstamo desde Lanús a San Antonio Football Club, franquicia que fue creada en 2016 y disputa la segunda división del fútbol estadounidense (USL Championship).

"Es como una franquicia de los Spurs, también tiene de hockey. Todavía no me tocó vivir ninguna situación en relación a Manu. Pero obviamente que me preguntan de dónde soy y cuando respondo "de Bahía Blanca" enseguida lo relacionan con él", le contó Di Renzo a La Nueva. previo a una de sus clásicas rutinas de gimnasio.

"Acá Manu es Dios prácticamente. Ojalá algún día se pueda dar algún encuentro con él", se ilusionó.

Gonzalo es otro de los pibes surgidos en el semillero de Liniers, que logró llegar al fútbol grande. Nacido el 30 de diciembre de 1995 pasó del Chivo a Lanús siendo juvenil y logró debutar en Primera el 15 de febrero de 2015, de la mano de Guillermo Barros Schelotto.

Con la salida de los mellizos del granate (donde tuvo un segundo paso), Di Renzo perdió algo de continuidad que fue a buscar Sarmiento de Junín y Patronato (siempre en Primera) y luego en el exterior.

En 2018 llegó a Deportivo Lara de Venezuela, donde redondeó buenas actuaciones y disputó la Copa Libertadores y Sudamericana.

"El primer semestre fue bueno, peleamos Copa Libertadores salimos terceros en el grupo y pudimos meternos en Copa Sudamericana. Después cruzamos con Corinthians y nos tocó quedar afuera", recordó.

Ahora, la pelota lo llevó a un nuevo destino, donde intentará reencontrarse con su mejor versión.

"Creo que estoy en una etapa clave en mi carrera, ya no puedo dar pasos en falso. Creo que este tiene que ser el año donde tengo que ver para que estoy", admitió Di Renzo.

Para eso, y pese a que llegó hace unos pocos días, parece haber encontrado un lugar ideal.

"El objetivo siempre es seguir progresando. Llegué a un club que lo tiene todo, por lo único que tenés que preocupar es por jugar. Se está formando un gran equipo, esperemos primero entrar a los playoffs y luego pelear el torneo. Me sorprendió todo para bien del equipo, se nota que hay un muy buen grupo y de buenas personas. Si bien estoy hace poco y es otro idioma, se nota que hay buena gente y con ganas de progresar", reconoció Gonza.

"Los entrenamientos son muy intensos -agregó-, un poco distintos a los de Argentina. Acá es todo con pelota y hay mucha intensidad. Eso me sorprendió para bien, todos corren, la pelota se mueve rápido. Creo que llegué a un buen fútbol, con un buen nivel", culminó Gonza, el otro bahiense que jugará en San Antonio.