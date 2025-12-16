La final: Olimpo defenderá su condición de más ganador y Villa Mitre, sus exitosos últimos años

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

A lo largo de los 94 torneos Oficiales de Primera, Olimpo resulta el más ganador con 19 títulos. El podio lo completan Estudiantes, con 16 y Liniers, con 11.

Un escalón más abajo se ubica Villa Mitre, que tiene la chance de igualar la línea del Chivo si le gana la final a Olimpo.

Desde 1929 se jugó ininterrumpidamente, a excepción de 1956 (la ABB estuvo abocada a la organización del Argentino de 1957) y 2020 (pandemia de COVID19).

Mañana comenzará la serie final en el José Martínez y cada uno intentará cumplir con su objetivo: Olimpo ratificando su condición de más ganador en la historia y Villa Mitre, confirmar su gran presente a lo largo de los últimos 16 torneos, en los cuales cosechó ocho títulos y cinco subcampeonatos, con la posibilidad, ahora, de conseguir su primer tricampeonato.

Historial

Olimpo: 19 títulos

Estudiantes: 16

Liniers: 11

Villa Mitre: 10

Altense: 7

Pacífico: 6

Bahiense del Norte: 5

Sportivo Bahiense: 5

Napostá: 4

Bahiense Juniors: 3

El Nacional: 3

Barracas: 2

Independiente 1

L.N. Alem: 1

Comercial: 1

Consecutivos

Los equipos de Primera que fueron campeones en años consecutivos en torneos oficiales, pone en lo más alto a Altense (Punta Alta), consagrándose desde 1944 hasta 1950 inclusive.

Detrás están Estudiantes y Sportivo Bahiense, con cinco; cuatro seguidos sumó Olimpo; tres tienen Olimpo, Pacífico y Bahiense Juniors, con posibilidades de sumarse a este lote Villa Mitre, en caso de adjudicarse la serie final, ya que viene de ser campeón en 2023/24 y el torneo corto de 2024.

Entre otros con bicampeonatos aparecen, además del tricolor, Estudiantes, Liniers, Olimpo y Barracas.

7

Altense: 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y 1950.

5

Estudiantes: 1930, 1931, 1932, 1933 y 1934.

Sportivo Bahiense: 1938, 1939, 1940, 1941 y 1942.

4

Olimpo: 1966, 1967, 1968 y 1969. También, 1976, 1977, 1978 y 1979.

3

Olimpo: 1971, 1972 y 1973.

Pacífico: 1935, 1936 y 1937.

Bahiense Juniors: 1951, 1952 y 1953.

2

Estudiantes: 1954-1955, 1974-1975 y 1982-1983.

Villa Mitre: 2008-2009, 2012-2013 y 2023/24-2024.

Liniers: 1986-1987 y 1998-1999.

Olimpo: 1961-1962 y 2004-2005.

Barracas: 1963-1964.