Sporting pierde a uno de sus máximos referentes: “En la Liga del Sur no juego más”

Lo escribió en su cuenta de Facebook y se le arruga el corazón cada vez que lo tiene que repetir, al momento de contestar cuando se lo preguntan o simplemente en esa pelea con la que deberá seguir batallando, la de su “yo” interior: a los 39 años, Ignacio Burgos se aleja de Sporting y también del fútbol de la Liga del Sur.

“Estoy muy tranquilo con la decisión que tomé, no puedo seguir jugando al nivel que lo venía haciendo, atravieso una etapa de la vida donde el agotamiento mental pesa más que el cansancio físico”, se sinceró el volante marplatense, uno de los máximos referentes (el otro es Erico Walker) del último plantel rojinegro que se mantuvo en la A liguista de milagro.

“Este año ya no iba a estar, pero eran los 100 años del club y el equipo necesitaba del empuje de algunos jugadores de experiencia para poder esquivarle al descenso, objetivo que se cumplió en la última fecha y que resultó ser un alivio inmenso para todos los que sufrimos con ese fantasma a lo largo de la temporada”, subrayó “Nacho”, quien arribó al “sangre y luto” en 2010 y dos años después conoció a su actual esposa (Lourdes Loscalzo).

“En 2013 nació nuestra hija (Juanita) y ya me hice a la idea de que Punta Alta iba a ser nuestro lugar para siempre”, amplió el capitán, encargado de una agencia de quiniela y con varios proyectos en planificación: “No descarto la posibilidad de volverme a España o de conseguir una mejor propuesta laboral; al menos estoy tirando curriculums por todos lados”.

--¿Y seguir ligado al rojinegro?

--Me ofrecieron ser manager, coordinador o estar en el cuerpo técnico de Primera siendo en el nexo con las formativas, pero mi ciclo en el club está cumplido. Acá me enseñaron a ser mejor persona y a tener amigos de verdad, pero vengo con un cansancio que no puedo apaciguar y por un tiempo largo voy a ser un hincha más de la institución en cualquier deporte que participe.

En la “feliz”, el 10 jugó en Kimberley, Deportivo Norte y Alvarado, y fue en el Argentino B 2010 donde se fijaron en él y, tras una corta negociación, se incorporó a Sporting el día después de que el rojinegro perdiera una semifinal de la Liga ante Bella Vista, 1-0 en el Enrique Mendizábal.

Fueron 13 años en el “Negro” (332 partidos y 27 goles, más los campeonatos Apertura 2018 y 2019), teniendo en cuenta que antes de la pandemia estuvo en el Inter de Ibiza (competencia regional de las islas Baleares, España) y en 2023 defendió los colores de La Armonía.

--Un club de la Liga te hace una oferta tentadora, de esas que no esperás, ¿qué hacés?

--No hay chance, imagínate que ya estoy evaluando algunas propuestas del fútbol de la zona. Voy a seguir ahí, sin tantas obligaciones ni corriendo todos los días para acomodar los horarios con tal de poder ir a entrenar.

--¿Y si te llaman de Rosario?

--No, ni loco voy.

La despedida en el Face

“Sabía que no iba a ser fácil transitar este momento, lo primero que se me ocurre es un gracias infinitas y un hasta siempre Club Atlético Sporting, en nombre mío y de mi familia. Intente buscar algo que represente toda mi historia desde que llegue hace 15 años y hay miles de fotos e imágenes que resumen mi amor por este club.

Llegue siendo una persona que quería dejar una marca y llena de sueños y hoy me voy con una familia que amo, el amor de una institución inmensa y ni hablar que una mejor persona ( por lo menos así lo siento).

El gracias infinitas es por el respeto del día a día hacia mi, porque crecí junto a ustedes y con ustedes (amigos, compañeros, utileros, cuerpos técnicos, dirigentes, rivales y los hinchas que siempre estuvieron).

Hasta siempre porque decidí dar un paso al costado en el momento justo, donde sé que los chicos que están y los que vienen están preparados para hacer de Sporting una institución aún más grande.

A partir de hoy soy un hincha más, de esos que van a estar en la tribuna apoyando incondicionalmente y deseando que las cosas les salgan cada vez mejor.

Este camino no lo hubiese podido transitar sin vos mi amor (Lourdes Loscalzo) y Juanita, mi princesa: gracias porque siempre estuvieron ahí tanto en los malos y como en los buenos momentos, y perdón por cada minuto que por ahí les robé por esta pasión con la que viví intensamente.

A mi familia entera que entendió qué significaba esto en mi vida y siempre me siguió. Intentaré donde vaya manejarme con los valores y códigos que están marcados hace 100 años en este club y que nos hacen distintos a todos.

Objetivo cumplido, Sporting sigue siendo de Primera, es lo que me enseñaron cuando llegué y que terminó como todos queríamos. En realidad, como marca la historia.

Me voy feliz y tranquilo porque dejé todo lo que podía y tenía.

Sporting es una pasión difícil de explicar! Hay que vivirlo para entenderlo…”