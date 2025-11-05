LASALA4 se presenta en La Macanuda con una propuesta que fusiona lo popular y lo urbano

La banda LASALA4 ofrecerá un concierto este viernes 7 de noviembre a las 21 en La Macanuda (Moreno 223, Bahía Blanca), donde presentará su propuesta musical que cruza la canción popular argentina con estéticas urbanas contemporáneas.

Con un sonido que combina soul, funk y folk, el grupo propone un viaje sonoro donde la tradición y la experimentación dialogan con delicadeza, calidez y profundidad. En escena, cada interpretación busca renovar la canción desde la raíz, con arreglos cuidados y una fuerte impronta colectiva.

El proyecto está integrado por Pablo Lasala (voz y teclados), Federico García Del Cerro (bajo), Fernando Zwenger (guitarra eléctrica) y Alejandro “Búho” Briglia (batería). A ellos se suma la colaboración de Sergio “Laucha” Iencenella, reconocido músico, productor e ingeniero de sonido bahiense.

Lasala, referente de la escena local con una extensa trayectoria como cantautor, intérprete y arreglador, presenta en esta formación una síntesis entre raíz y modernidad, uniendo emoción, sutileza y groove.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden reservarse por WhatsApp al 291-4312371. En puerta, el valor será de $15.000.