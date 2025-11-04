Ya está la foto del renovado Villa Mitre modelo 2025-26 de la Liga Argentina

Villa Mitre tuvo la jornada de fotos (individuales y grupales), para lo que será la temporada 2025-26 de la Liga Argentina, con una sesión que fue parte de la jornada de lunes, la cual terminó conociendo a su rival del debut, el próximo domingo, en el José Martínez.

Es que anoche, Deportivo Norte de Armstrong derrotó como local a Ciclista, por 69 a 61.

Manuel Alonso fue el principal anotador, con 17 puntos, más 10 rebotes.

En el global, anotaron 10 de 27 en triples, con 3-5 de Juan Cruz Scacchi y 3 de 7 de Celestino Cupulutti.

En tanto, Marco Lucchi anotó 10 puntos y bajó 7 rebotes.

En el equipo juninense hubo 14 puntos de Valentín Costa.

Otros dos

También por la Conferencia Sur, volvió a perder Deportivo Viedma, esta vez ante La Unión, por 74 a 59 (ya había caído el domingo ante Central Entrerriano).

Solamente Keiver Marcano anotó en doble dígito (11) para los rionegrinos, donde Nico Paletta completó 9 puntos, 4 asistencias y un rebote.

En tanto, Racing de Avellaneda venció a El Talar, por 86 a 81.

El goleador fue Matías Núñez, con 25 puntos (11-14 en dobles y 3-4 en libres), mientras que en el perdedor jugó el ex Villa Mitre, Francisco Filippa, sumando 2 puntos y 3 rebotes.

En la Norte

También anoche debutó el bahiense Máximo Genitti, en el triunfo de Salta Basket frente a Colón de Santa Fe, por 78 a 75.

El ex Olimpo jugó 21m10 y convirtió 6 puntos.