Sportivo campeón del 3x3 Milanno Femenino, en una jornada a pura energía y compromiso

El plantel ganador, junto a Leonardo Gómez Talamoni, vice de la ABB, y Francisco Mandará, coordinador de comunicación.

Con una excelente actuación colectiva, Sportivo Bahiense se consagró campeón del 3x3 Milanno Femenino, organizado por la Asociación Bahiense de Básquetbol junto a Milanno, en el estadio José Martínez, de Villa Mitre.

El plantel, que estuvo integrado por Agustina Prada, Paulina Lazar, Rosario Albarracín y Sara Albarracín, mostró solidez, compromiso y un gran nivel de juego a lo largo del certamen.

Hubo gran concurrencia de público y un ambiente de fiesta, en una tarde que combinó deporte, música, valores y participación comunitaria.

Durante toda la jornada, la música estuvo a cargo del DJ Tomás Ojeda, quien aportó ritmo y energía a una tarde que reunió a jugadoras, entrenadores, familias y público en general, reafirmando el crecimiento sostenido del básquetbol femenino bahiense.

Además, el evento contó con la participación especial del Centro de Diagnóstico por Imágenes INOVA, que se sumó para acompañar el cierre de la campaña Octubre Rosa, una iniciativa conjunta con la ABB, que durante todo el mes promovió la concientización sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Su presencia reafirmó el compromiso del deporte con las causas sociales y el bienestar de la comunidad.

Por otra parte, la ABB adelantó que ya se está planificando un gran 3x3 de mayores, un evento de carácter masivo y con importantes novedades, del cual se conocerán más detalles próximamente.