Sacando cuentas: a falta de una fecha, qué posición pueden ocupar los 12 equipos de Primera

Cumplidas 10 de las 11 fechas del segundo tramo correspondiente al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, y tras la victoria de anoche de Olimpo ante Pueyrredón, por 86 a 64, los 12 participantes quedaron con igual cantidad de partidos disputados antes del jueves, cuando se defina qué posición ocupará cada uno para la siguiente instancia.

Hasta el momento, los únicos que saben el puesto final de fase regular son Villa Mitre (1º), Bahiense del Norte (5º) y San Lorenzo (12º).

También están definidos siete de los ocho que jugarán por el campeonato, hoy ubicándose de la siguiente manera: 1º) Villa Mitre, 2º) Napostá, 3º) Olimpo, 4º) Pacífico, 5º) Bahiense, 6°) Pueyrredón y 7º) L.N. Alem, 23.

El octavo lugar será para Estudiantes (hoy 8º) o Estrella (9º), es decir que uno jugará por el campeonato y el otro por la permanencia.

Justamente, los tres que ya están condenados a jugar por mantener la categoría son Liniers (10º), 9 de Julio (11º) y San Lorenzo (12º), este último, por evitar el descenso directo.

El jueves

En la undécima y última fecha, el próximo jueves, jugarán Pueyrredón-Bahiense, Estudiantes-Pacífico, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.

Las posibilidades

Franco Pennacchiotti.

1º) Villa Mitre, 28 puntos: ya se aseguró el número 1.

Guido Muzi.

2º) Napostá, 26,5: ganando mantendrá el segundo lugar. En caso de perder, debe esperar derrotas de Olimpo y Pacífico para no caer al tercer o cuarto lugar.

Fausto Ruesga.

3º) Olimpo, 26,5: una victoria sumada a una derrota de Napostá lo dejaría segundo. En caso de perder será tercero (si cae Pacífico) o cuarto (si gana Pacífico).

Mateo Boccatonda.

4º) Pacífico, 26: no caerá por debajo del cuarto puesto. Será segundo si gana y pierden Napostá y Olimpo. También puede ser tercero, en caso de ganar y que pierdan Napostá u Olimpo.

Sebastián Luengo.

5º) Bahiense, 25: al margen de ganar o perder, finalizará quinto.

Gregorio Gerhardt.

6°) Pueyrredón, 23,5: finalizará sexto si gana o, también, si pierde L.N. Alem. Y será séptimo en caso de perder y que gane L.N. Alem.

Howard Wilkerson.

7º) L.N. Alem, 23: si gana y pierde Pueyrredón subirá al sexto lugar. Será séptimo si gana y también vence Pueyrredón o, en caso de perder y que caiga Estudiantes, de lo contrario terminará octavo.

Ramiro Aguirre.

8º) Estudiantes, 22,5: podrá subir un puesto si gana y pierde L.N. Alem. Quedará ocho si gana y también vence L.N. Alem o, en caso de perder y que también caiga Estrella. Y finalizará noveno si pierde y gana Estrella.

Nahuel Cámara.

9º) Estrella, 21,5: si gana y pierde Estudiantes terminará octavo. A igualdad de resultados con el albo, finalizará noveno.

Bautista Olivera.

10º) Liniers, 19,5: será décimo si gana o en caso de perder y que caiga 9 de Julio.

Sebastián Villegas.

11º) 9 de Julio, 19: será 10 en caso de ganar y que pierda Liniers. Y 11º a igualdad de resultados con Liniers.

Simón Seewald.

12º) San Lorenzo, 18: ganando o perdiendo no podrá escaparle al último lugar.