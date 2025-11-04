Sacando cuentas: a falta de una fecha, qué posición pueden ocupar los 12 equipos de Primera
Hay sólo un lugar para dos con posibilidades de clasificar entre los ocho. También, tres que ya son inamovibles.
Cumplidas 10 de las 11 fechas del segundo tramo correspondiente al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, y tras la victoria de anoche de Olimpo ante Pueyrredón, por 86 a 64, los 12 participantes quedaron con igual cantidad de partidos disputados antes del jueves, cuando se defina qué posición ocupará cada uno para la siguiente instancia.
Hasta el momento, los únicos que saben el puesto final de fase regular son Villa Mitre (1º), Bahiense del Norte (5º) y San Lorenzo (12º).
También están definidos siete de los ocho que jugarán por el campeonato, hoy ubicándose de la siguiente manera: 1º) Villa Mitre, 2º) Napostá, 3º) Olimpo, 4º) Pacífico, 5º) Bahiense, 6°) Pueyrredón y 7º) L.N. Alem, 23.
El octavo lugar será para Estudiantes (hoy 8º) o Estrella (9º), es decir que uno jugará por el campeonato y el otro por la permanencia.
Justamente, los tres que ya están condenados a jugar por mantener la categoría son Liniers (10º), 9 de Julio (11º) y San Lorenzo (12º), este último, por evitar el descenso directo.
El jueves
En la undécima y última fecha, el próximo jueves, jugarán Pueyrredón-Bahiense, Estudiantes-Pacífico, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.
Las posibilidades
1º) Villa Mitre, 28 puntos: ya se aseguró el número 1.
2º) Napostá, 26,5: ganando mantendrá el segundo lugar. En caso de perder, debe esperar derrotas de Olimpo y Pacífico para no caer al tercer o cuarto lugar.
3º) Olimpo, 26,5: una victoria sumada a una derrota de Napostá lo dejaría segundo. En caso de perder será tercero (si cae Pacífico) o cuarto (si gana Pacífico).
4º) Pacífico, 26: no caerá por debajo del cuarto puesto. Será segundo si gana y pierden Napostá y Olimpo. También puede ser tercero, en caso de ganar y que pierdan Napostá u Olimpo.
5º) Bahiense, 25: al margen de ganar o perder, finalizará quinto.
6°) Pueyrredón, 23,5: finalizará sexto si gana o, también, si pierde L.N. Alem. Y será séptimo en caso de perder y que gane L.N. Alem.
7º) L.N. Alem, 23: si gana y pierde Pueyrredón subirá al sexto lugar. Será séptimo si gana y también vence Pueyrredón o, en caso de perder y que caiga Estudiantes, de lo contrario terminará octavo.
8º) Estudiantes, 22,5: podrá subir un puesto si gana y pierde L.N. Alem. Quedará ocho si gana y también vence L.N. Alem o, en caso de perder y que también caiga Estrella. Y finalizará noveno si pierde y gana Estrella.
9º) Estrella, 21,5: si gana y pierde Estudiantes terminará octavo. A igualdad de resultados con el albo, finalizará noveno.
10º) Liniers, 19,5: será décimo si gana o en caso de perder y que caiga 9 de Julio.
11º) 9 de Julio, 19: será 10 en caso de ganar y que pierda Liniers. Y 11º a igualdad de resultados con Liniers.
12º) San Lorenzo, 18: ganando o perdiendo no podrá escaparle al último lugar.