¿Los locales alcanzarán a bajar la persiana de la serie antes de que entre un visitante?

Esta noche van a surgir los tres equipos que restan para armar la llave de semifinales del segundo tramo del torneo de ascenso, César "Tito" Loustau, que ya tiene a Comercial como primer clasificado.

En los terceros juegos se enfrentan, desde las 21, Barrio Hospital (1º)-Altense (8º), El Nacional (3º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).

Hasta el momento, en siete de los ocho partidos de esta instancia ganaron siempre los que hicieron de local, siendo Comercial (7º) la excepción, que venció a Argentino (2º) también de visitante y así clasificó a semifinales, tras eliminar al celeste.

El historial entre los rivales de esta noche, también pone como favoritos a los locales. De todos modos, es sólo un partido y determinará el futuro de los seis equipos, siendo Barrio Hospital el único que tendrá otra posibilidad en caso de perder.

Es que los dirigidos por Claudio Queti obtuvieron el primer tramo, por lo tanto, si no repiten, ya tienen asegurada una serie final extra.

Barrio Hospital (1º)-Altense (8º)

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Horacio Sedán.

Novedades: en el local no juega Marcos Fernández (viaje laboral). En tanto, la visita no sufre ausencias.

Antecedentes: Barrio ganó tres de los cuatro partidos entre sí. En los cuatro partidos, el ganador anotó, de mínima, 85 puntos. El último juego necesitó de suplementario.

Ganador (condición/instancia)

Barrio: 91-85 (local/fase regular)

Barrio: 86-78 (visita/fase regular)

Barrio: 85-63 (local/playoffs)

Altense: 87-85/79-79 (local/playoffs)

El Nacional (3º)-Ateneo (6º)

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Sebastián Arcas, Eduardo Ferreyra y Juan Agustín Matías.

Novedades: El Nacional está completo y Ateneo con la baja, como viene sucediendo, de Hernán Martínez (tobillo).

Antecedentes: siempre ganó el que jugó de local. Y, a excepción del primer partido de la temporada entre ambos, en los otros tres juegos la mayor diferencia fue de apenas 5 puntos.

Ganador (condición/instancia)

El Nacional: 72-50 (local/fase regular)

Ateneo: 72-70 (local/fase regular)

El Nacional: 71-69 (local/playoffs)

Ateneo: 75-70 (local/playoffs)

Independiente (4º)-Sportivo (5º)

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Juan Cruz Schernenco.

Novedades: los dos equipos están completos.

Antecedentes: son los equipos que más veces se enfrentaron en la temporada, con 4 victorias para Sportivo y 3 Independiente.

Los dos partidos de fase regular quedaron para el tricolor. En los playoffs del primer tramo siempre ganó el que jugó de visita (se impuso Independiente 2-1) y en la actual instancia se ganaron de locales.

Ganador (condición/instancia)

Sportivo: 85-70 (visita/fase regular)

Independiente: 72-68 (visita/playoffs)

Sportivo: 82-59 (visita/playoffs)

Independiente: 72-69 (visita/playoffs)

Sportivo: 90-76 (local/fase regular)

Independiente: 88-66 (local/playoffs)

Sportivo: 78-63 (local/playoffs)