MasterChef Celebrity: quiénes quedaron nominados

La nueva edición de MasterChef Celebrity mantiene expectantes a los seguidores, pese a los casi constantes cambios de Telefe, y este martes quedó conformada la gala de eliminación, donde uno de los participantes deberá abandonar el juego.

Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality tuvo este martes una multitudinaria gala de última oportunidad.

El participante que se subió al balcón y se salvó de ir a la tercera gala de eliminación fue Walas. De esta forma, 11 cocineros buscaran la continuidad en el próximo programa.

Los nominados de MasterChef Celebrity

Luis Ventura

Sofi “La Reini” Gonet

Valentina Cervantes

Emilia Attias

Sofi Martínez

Momi Giardina

Chino Leunis

Eugenia Tobal

Alex Pelao

Peque Schwartzman

Andy Chango