MasterChef Celebrity: quiénes quedaron nominados
El reality culinario tuvo la gala de última oportunidad, que derivó en once nominados.
La nueva edición de MasterChef Celebrity mantiene expectantes a los seguidores, pese a los casi constantes cambios de Telefe, y este martes quedó conformada la gala de eliminación, donde uno de los participantes deberá abandonar el juego.
Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality tuvo este martes una multitudinaria gala de última oportunidad.
El participante que se subió al balcón y se salvó de ir a la tercera gala de eliminación fue Walas. De esta forma, 11 cocineros buscaran la continuidad en el próximo programa.
Los nominados de MasterChef Celebrity
Luis Ventura
Sofi “La Reini” Gonet
Valentina Cervantes
Emilia Attias
Sofi Martínez
Momi Giardina
Chino Leunis
Eugenia Tobal
Alex Pelao
Peque Schwartzman
Andy Chango