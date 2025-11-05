José Valle presenta "Amarrado al Recuerdo", un viaje a través de las historias y los íconos de la cultura popular

El gestor cultural, escritor, conductor radial y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, compiló en el nuevo libro "Amarrado al Recuerdo" 58 años de relatos, anécdotas y encuentros con personalidades que marcaron el deporte y la cultura nacional e internacional.

La presentación oficial de la obra tendrá lugar en el marco de los festejos por el Día de la Tradición, el próximo lunes 10 de noviembre, a las 21.30 horas, en el emblemático Café Histórico de avenida Colón e Italia,con entrada libre y gratuita, con reserva previa al 291-6491449.

El evento promete ser una noche especial, combinando la palabra del autor con un espectáculo artístico de primer nivel. Además de la charla de Valle, el público podrá disfrutar del talento de Gaby "la Voz Sensual del tango", Homero Bimbo, Eduardo Mazzarini, Laura Borelli, Gustavo Rodríguez y Galo Valle, con la participación especial del periodista Walter Gullaci.

Además se colocará una plaqueta en la fachada del mítico café para conmemorar el centenario del nacimiento de José María Gatica, Domingo Berho, Alfredo Belusi y Félix Luna.

"Amarrado al Recuerdo" es el resultado de casi seis décadas de atenta escucha de historias de primera mano, periodismo vocacional y "mucha más noche de la que indica el calendario". El libro recopila una selección de las publicaciones de Valle en diarios, revistas de interés general y su micro en el programa de radio IngenieroWhite.com .

Valle manifestó su entusiasmo por compartir estas vivencias: "La vida me regaló experiencias que no puedo guardármelas para mí; quiero en estas páginas legar a mis hijos parte de mi vida, de mis amistades y relaciones inolvidables. Los invito a compartirlas".

El libro es un verdadero desfile de figuras icónicas del deporte, la cultura y la historia argentina e internacional. Entre los personajes que cobran vida en sus páginas se encuentran José María Gatica, Hugo Del Carril, el padre de José, los Grecco y San Lorenzo del 46, Eduardo Mallea, Oscar "Cachín" Méndez ,Julio Cortázar, Arthur Conan Doyle, Julio Sosa, Jack London, Ernest Hemingway, Roberto Fontanarrosa, Ernesto Bianco, Norman Mailer, Ricardo Iorio, Pedro Quartucci ,Uby Sacco, Horacio Molina, Justo Suárez el legendario "Torito de Mataderos", Zully Moreno, Juan Manuel Fangio, Ringo Bonavena, Jorge Cafrune, Pascual Pérez, Enrique Muiño, René Favaloro, Mike Tyson, Tito Lusiardo, Irineo Leguisamo, Ángel Vargas, Nino Benvenuti, Mercedes Simone y Carlos Gardel, entre muchos otros.

En el prólogo, el periodista Walter Gullaci señala que José Valle "no repara en abrir de par en par una ventana que nos transporta a un sinnúmero de hechos, anécdotas y recuerdos. Los amarra, uno a uno, como el orfebre que modela su mejor obra preciosa".

Gullaci describe la lectura como un "paseo plagado de saltos sorpresivos, curvas emocionales, rectas que llegan directa al corazón del lector". Y concluye: "Se trata de un tránsito hacia un pasado que no da tregua. Con protagonistas que nos hacen 'dedo' en esta ruta llena de sorpresas y que son demasiado seductores como para no levantarlos en el trayecto. 'Amarrado al Recuerdo' tiene eso. No nos suelta".

La fotografía de tapa, capturada por Santiago Toranzo Magaz, es el primer punto de contacto del lector con el universo literario de Valle. Con su lente, Toranzo logró sintetizar la esencia de la obra en una sola imagen, un reto que requiere sensibilidad artística y una profunda comprensión del mensaje del autor. Su trabajo en la portada invita a la reflexión y prepara al lector para el viaje por las experiencias y recuerdos que Valle comparte en sus páginas.

Gabriela Biondo, a cargo de la diagramación, diseño y corrección, fue la encargada de dar vida visual al libro. Su labor es fundamental para que la lectura sea una experiencia fluida y agradable. El diseño editorial es una disciplina que va más allá de la estética; organiza el contenido, equilibra texto e imagen y establece un ritmo de lectura. Biondo supo cómo estructurar la obra de Valle para que la voz del autor se destaque, asegurando que cada recuerdo y cada historia sean presentados con claridad y elegancia. Además, su trabajo de corrección garantiza la calidad final del texto.

José Valle nació en San Agustín, localidad del partido de Balcarce, pero su trayectoria lo llevó a recorrer otros caminos antes de afincarse en Bahía Blanca. Después de más de 25 años de trabajo en Buenos Aires, donde adquirió una vasta experiencia en el ámbito cultural, decidió radicar su vida y carrera en la ciudad del sur bonaerense.

Desde su llegada, Valle se ha convertido en una figura clave de la cultura local, impulsando eventos y proyectos que enriquecen la vida cultural de la ciudad y difundiendo la música nacional a través de su labor como escritor, gestor cultural y conductor radial.

Su arraigo en Bahía Blanca le valió en 2017 ser declarado "Personalidad destacada de la cultura" por el Honorable Concejo Deliberante. Su historia personal, que une el interior de la provincia con la capital y el sur bonaerense, se refleja ahora en su libro, una obra que promete ser un viaje a través de su rica experiencia de vida.