Las Leonas iniciarán la Pro League 2025-26 con fuerte presencia local
La selección argentina femenina de hockey se presentará del 9 al 14 del corriente en Santiago del Estero ante Alemania y Países Bajos.
Las bahienses Valentina Costa Biondi y Candela Esandi, más la montermoseña María Emilia Larsen, fueron citadas para formar parte de Las Leonas de cara al inicio de la Pro League de hockey 2025-26.
El cuerpo técnico liderado por Fernando Ferrara elaboró una lista de 24 jugadoras de cara a la cuádruple presentación ante Alemania y Países Bajos en Santiago del Estero del 9 al 14 del corriente.
La séptima temporada de la prestigiosa competencia internacional entregará un premio superlativo: la clasificación directa a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
En esta oportunidad, Las Leonas se medirán con las alemanas (miércoles 10 y sábado 13) y con las neerlandesas (jueves 11 y domingo 14); siempre desde las 21.30.
La temporada seguirá luego en Australia (10 al 15 de febrero de 2026), Bélgica (13 al 21 de junio) e Inglaterra (23 al 28 de junio), donde además de las locales, Argentina chocará con Irlanda, China y España, respectivamente.
Selección Argentina
Cristina Cosentino
Lourdes Pérez Iturraspe
Agustina Gorzelany
Sofía Toccalino
Valentina Raposo
Sofía Cairo
Valentina Ferola
Valentina Costa Biondi
Sol Lombardo
Agostina Alonso
Victoria Miranda
Eugenia Trinchinetti
María Paula Ortiz
Candela Esandi
Victoria Sauze
Catalina Andrade
Catalina Alimenti
Julieta Arcidiácono
Brisa Bruggesser
María José Granatto
María Victoria Granatto
Julieta Jankunas
María Emilia Larsen
Aylín Ovejero
Las nuestras
Candela Esandi, surgida en Sociedad Sportiva, con paso en River y actualmente en San Fernando, disfrutará de su primera participación oficial con el seleccionado mayor tras ser parte de una gira por los Estados Unidos y de integrar distintas etapas de preparación.
Valentina Costa Biondi, por su parte, continúa con su participación en el combinado nacional, con el que supo ser medallista olímpica y doble campeona panamericana.
Mientras que María Emilia Larsen, delantera de Atlético Monte Hermoso, sumará una nueva convocatoria luego del alternar en el plantel desde su debut (con gol) a fines del año pasado.