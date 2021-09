Imágenes y testimonios: Costa Biondi regresó a Bahía tras ganar la medalla olímpica con Las Leonas

A pocas horas de llegar a nuestra ciudad, Valentina Costa Biondi, medallista olímpica con Las Leonas en Tokio 2020, estuvo esta tarde en Las Tres Villas para ser parte de la Escuela de Formación Sub 12 que impulsa la Asociación Bahiense de Hockey.

La exjugadora de Atlético Monte Hermoso participó junto a las más de 50 nenas -categorías 2009 y 2010- de este proyecto llevado a cabo por la ABH, siendo la gran atracción de la tarde.

"Al ver todas estas nenas acá se me pone la piel de gallina, porque pienso que en algún momento fui yo la que estuvo ahí. Estoy disfrutando a full", le contó Valentina a La Nueva.

La admiración en la mirada, de las chicas que disfrutaron de una tarde con Valentina.



Costa Biondi volvió a nuestra ciudad luego de más de ocho meses y de a poco disfruta del recibimiento de los suyos.

"Uno nunca se olvida de donde salió, que jugábamos en cancha de tierra, no teníamos palos, pedíamos cosas prestadas. Ver todo lo que logré personalmente y grupalmente... todavía sigo cayendo. Estoy súper contenta y feliz, no hay cosa que me pase que diga no me puedo no poner feliz por esto. No me entra en el corazón tanta felicidad", contó Costa Biondi.

Aprendiendo de una Leona olímpica.



Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Disfrutar una tarde con sus consejos, poder pedirle una foto o una firma y hasta ¡tocar la medalla de plata! son recuerdos que las chicas que esta tarde estuvieron en Las Tres Villas jamás olvidarán. Y seguramente a muchas de ellas las motive para seguir luchando por sus sueños o soñando algún día conseguir lo que logró Valentina.

Para la historia: Valentina y la medalla en Bahía, donde todo empezó.



"Es un poco la idea. Como lo fueron para mí Gabriela Ludueña, Yiyo (Juárez) y otras chicas que formaron parte de los procesos nacionales y nos allanaron el camino para que yo, Bianca Donati y Barbi podamos llegar. Que las chicas tomen dimensión de que es algo posible, no es imposible si se lo proponen y trabajan para eso", reconoció Valen.

Marcela Domenech (vicepresidenta), Costa Biondi, Sergio Piñeiro (dirigente) y Diego Andrade (presidente).



Tras el entrenamiento, la bahiense fue reconocida por la ABH que le entregó una plaqueta y un ramo de flores, tras el histórico logro conseguido por Costa Biondi, siendo la primera jugadora surgida en nuestro medio en disputar un Juego Olímpico.

"Estamos muy contentos de tenerla acá, no vamos a descubrir nada de lo que es Valentina como jugadora, lo que dio y lo que va a dar. Y el orgullo que es para la ABH tener una jugadora como ella, Bianca (Donati) o Bárbara (Dichiara). Estamos más que contentos de que estén estas chicas de este nivel en nuestra Escuela de Formación, es un gran orgullo", señaló el presidente de la ABH, Diego Andrade.

Nicolás Montes (Coordinador Deportivo) y Jesús Sassi (cabeza del proyecto de Escuela Formativa) disfrutan de la medalla.



"Estamos más que felices con la Escuela, es un anhelo que tenía yo y mi comisión. Poder contar con esto, poder proyectarlo en el tiempo y que se vaya potenciando. Porque de acá es de donde salieron las Costa Biondi. Ella hoy es un espejo para todas estas chicas, ellas se reflejan en ella y seguramente volveremos a tener a una jugadora de la Asociación en otro Juego Olímpico algún día", agregó Andrade.