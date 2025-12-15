Sur Finanzas: la tesorera se llamó a silencio ante la Justicia pero dijo que cumplía órdenes

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, se negó este lunes a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a quien alcanzó a decir únicamente que cumplía órdenes, según fuentes judiciales.

La mujer está imputada como coautora del delito de encubrimiento agravado por ocultar y destruir pruebas, en el marco de una causa por presunto lavado de activos que tiene como principal investigado al empresario Ariel Vallejo.

Sánchez había sido detenida in fraganti el pasado jueves durante un allanamiento a un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera.

De acuerdo con la imputación, en ese lugar se intentaba ocultar documentación y otros elementos sensibles vinculados a la financiera.

Junto a ella también fueron detenidos dos choferes cuando trasladaban cajas con documentación y celulares que ahora son analizados por los investigadores.

Durante el fin de semana, el juez Armella le negó la excarcelación a Sánchez a instancia de la fiscal Cecilia Incardona, quien además le había ofrecido declarar como imputada colaboradora, de lo que por el momento no tuvo respuesta.

La detención de Micaela Sánchez y los dos choferes se produjo luego que un vecino llamó para alertar sobre movimientos sospechosos en el galpón de avenida Hipólito Yrigoyen al 11800. El hombre, de 72 años, relató que había visto varias camionetas ploteadas con el nombre de Sur Finanzas descargar cajas, en lo que parecía una mudanza apurada pero discreta. Lo anterior derivó en tareas de inteligencia y, finalmente, en el allanamiento ordenado por el juez Armella.

Tras el arribo de la Policía Federal al lugar, se encontró a Sánchez cargando cajas en una de las camionetas. En el vehículo hallaron documentación y cinco teléfonos celulares escondidos debajo del asiento.

Dentro del galpón, los agentes secuestraron una gran cantidad de cajas con papeles de la empresa, una computadora y varias cajas fuertes, cuyo contenido se encuentra bajo análisis. También se allanó el domicilio de la mujer y un local de computación.

La investigación reveló además que, en las semanas previas, un técnico informático había sido contratado para resetear computadoras de Sur Finanzas.

La causa por lavado de dinero ya derivó en más de 35 allanamientos, entre ellos en sedes de la AFA, clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además del predio de la AFA en Ezeiza, la sede de la Superliga y domicilios particulares.

En paralelo, Armella tiene en sus manos de forma interina una investigación vinculada al Club Atlético Banfield, donde se analiza la incorporación al patrimonio del club de un préstamo de dos millones de euros que nunca fue devuelto.

Para la fiscalía, existe un nexo directo entre esa operatoria, el uso de fideicomisos y los servicios de Sur Finanzas para canalizar fondos de origen ilícito.

Ariel Vallejo se presentó voluntariamente para entregar su teléfono celular y permitir su peritaje. En tanto, la Cámara Federal de La Plata debe definir ahora si unifica el expediente “Sur Finanzas” con otra investigación abierta por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). (Fuente: NA).