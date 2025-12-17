Leandro Espejo se quería quedar en Olimpo, pero…

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Leandro Espejo fue siempre la debilidad de Carlos Mungo, desde que lo vio surgir en Peñarol de Chimbas, y justo ahora que el entrenador asume en Olimpo, el extremo sanjuanino debe dejar el club porque, por reglamento, no pueden asumir un préstamo más por él.

“Quería seguir, pero para que se quede había que comprarlo, y el pase vale unos cuantos millones”, deslizó el presidente aurinegro Alfredo Dagna, quien anticipó qué otros jugadores no siguen en el plantel de cara a la edición 2026 del Federal A.

Ellos son: Matias Ibáñez (se retiró de la actividad), Julián Vivas, Tomás Oneto, Jonathan Paiz, Matías Kucich, Federico Pérez, Ezequiel Gallegos, Martín Ojeda, Nicolás Villagra, Gonzalo Groba, Kevin Giménez, Agustín Curruhinca, Martín Prost, Ariel Lucero, Alan Murialdo, Gonzalo Tarifa y Felix Villacorta.

En contrapartida, continúan Juan Pablo Lungarzo, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Gastón Vega, Albaro Pavón, Cristian Amarilla, Sebastián Fernández, Ivo Di Buo, Enzo Coacci y Diego Ramírez. A ellos se suman los tres flamantes refuerzos (el arquero Cristian Geist, el lateral por izquierda Luciano Lapetina y el volante central Agustín Stancato) y los dos de la Primera local promocionados por el DT: Joaquín Vidal y Nahuel Colmenares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con respecto a Espejo, retornó a Defensa y Justicia, donde será tenido en cuenta por el entrenador Mariano Soso.