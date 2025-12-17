Bahía Blanca | Miércoles, 17 de diciembre

28.5°

Federal A.

Leandro Espejo se quería quedar en Olimpo, pero…

No puede estar a préstamo por una temporada más y vuelve al club que es dueño de su pase: Defensa y Justicia. Al aurinegro llegaron 3 refuerzos, se mantuvo una base de 10 jugadores y se fueron 17.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Leandro Espejo fue siempre la debilidad de Carlos Mungo, desde que lo vio surgir en Peñarol de Chimbas, y justo ahora que el entrenador asume en Olimpo, el extremo sanjuanino debe dejar el club porque, por reglamento, no pueden asumir un préstamo más por él.

“Quería seguir, pero para que se quede había que comprarlo, y el pase vale unos cuantos millones”, deslizó el presidente aurinegro Alfredo Dagna, quien anticipó qué otros jugadores no siguen en el plantel de cara a la edición 2026 del Federal A.

Ellos son: Matias Ibáñez (se retiró de la actividad), Julián Vivas, Tomás Oneto, Jonathan Paiz, Matías Kucich, Federico Pérez, Ezequiel Gallegos, Martín Ojeda, Nicolás Villagra, Gonzalo Groba, Kevin Giménez, Agustín Curruhinca, Martín Prost, Ariel Lucero, Alan Murialdo, Gonzalo Tarifa y Felix Villacorta.

En contrapartida, continúan Juan Pablo Lungarzo, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Gastón Vega, Albaro Pavón, Cristian Amarilla, Sebastián Fernández, Ivo Di Buo, Enzo Coacci y Diego Ramírez. A ellos se suman los tres flamantes refuerzos (el arquero Cristian Geist, el lateral por izquierda Luciano Lapetina y el volante central Agustín Stancato) y los dos de la Primera local promocionados por el DT: Joaquín Vidal y Nahuel Colmenares.  

Con respecto a Espejo, retornó a Defensa y Justicia, donde será tenido en cuenta por el entrenador Mariano Soso.

Sociedad.
Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.

