Generación Zoe: confirmaron la condena a Cositorto por estafa y asociación ilícita

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó por unanimidad la condena contra los máximos responsables de Generación Zoe: Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino.

El fallo ratifica las penas por asociación ilícita y estafas reiteradas en la ciudad de Goya, desestimando los recursos de la defensa y disponiendo que los sentenciados continúen bajo prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

La justicia dio por probada la existencia de una organización criminal que, bajo la fachada de la firma Zoe Empowerment S.A., captó ahorros mediante promesas de retornos extraordinarios del 7,5% mensual en dólares.

El esquema utilizaba mecanismos piramidales y supuestos "robots" de inversión para seducir a casi un centenar de ahorristas en la región, generando un perjuicio patrimonial que superó los u$s396.000.

En su resolución, el máximo tribunal provincial rechazó los planteos de nulidad de la defensa, asegurando que “la totalidad de los puntos de impugnación constituyen una mera reedición de controversias ya resueltas con rigor y solidez argumental”.

Los magistrados remarcaron que “las maniobras delictivas investigadas revistieron una afectación inusitada y de gran escala a la población goyana”, destacando el carácter premeditado del fraude.

El fallo subraya que la estructura fue diseñada para crear una falsa sensación de solvencia mediante ingeniería psicológica y exhibición de lujos. Según la sentencia, las víctimas actuaron “convencidas de la legitimidad de una organización diseñada exclusivamente para el despojo”.

La sentencia, refrendada por los cinco ministros del Superior Tribunal, cierra la etapa de revisión provincial y consolida la condena sobre los principales cabecillas. Con este acuerdo, se agotan las instancias recursivas ordinarias para Cositorto y sus colaboradores. (con información de C5N)