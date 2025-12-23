Garri Kaspárov pateó el tablero y Vladímir Putin ordenó que lo metan preso

Garri Kaspárov, el eximio ajedrecista que logró a los 22 años convertirse en el campeón mundial más joven de la historia y mantener ese récord durante 12 años, transita a los 62 un momento crítico que se desprende del fuerte compromiso político adquirido y su feroz enfrentamiento al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

En efecto, el gobierno de dicha nación emitió una orden de detención sobre el genial deportista tras acusarlo de agente extranjero y de hacer apología del terrorismo. Concretamente lo ordenó el tribunal del Distrito Zamoskvoretsky de Moscú y su pena sería de dos meses desde que el ajedrecista fuera detenido en suelo ruso o deportado al país y esta orden de detención entrará en vigor el próximo 26 de diciembre.

La respuesta de Kaspárov no se hizo esperar y fue mediante un bombazo para Putin. "¿Otra vez? Debe ser que oponerse al terrorismo de Estado ahora se llama terrorismo...".

Sin embargo, no parece probable que vayan a arrestarlo en suelo ruso ya que vive exiliado en Nueva York. De hecho, posee ciudadanía croata desde 2013.

Tras abandonar el ajedrez profesional siendo aún número uno, Kaspárov anunció que se dedicaría a la política. Fundó el Frente de Unión Civil e integró la coalición opositora La Otra Rusia.

En 2008 intentó postularse a la presidencia, pero sin éxito. Participó activamente en las protestas masivas de 2011-2012 contra el gobierno de Putin y fue arrestado varias veces.

En 2012 volvió a ser detenido y golpeado durante una manifestación por el juicio a la banda punk femenina Pussy Riot. Tras la represión política que siguió a las manifestaciones, se vio obligado a abandonar Rusia.