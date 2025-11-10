Liga Sureña: las dos semifinales terminaron sin emociones

Los partidos de ida por las semifinales de la Copa de la Liga terminaron en tablas y sin goles.

Alpachiri-Pampero y Colonial-Club Darregueira no se sacaron ventajas y empataron 0 a 0.

En el adelanto, Deportivo Alpachiri y Pampero igualaron sin emociones. La vuelta será el próximo jueves por la noche en el estadio Manuel Augusto Nieto.

Ayer, en Santa Teresa, tampoco hubo gritos y en siete días se verán las caras para la revancha en Darregueira.

Por la Supercopa

Sportivo y Cultural de General San Martín, Unión de Bernasconi, Gimnasia de Darregueira y Rampla Juniors de Villa Iris avanzaron a semis.

--Resultados: Sportivo y Cultural 2 (Nicolás Otero y Esteban Bocardo), Unión de Villa Iris 0; Bernasconi 5 (Ezequiel Cavero, Joaquín Cubas, Gastón Sivori, Martín Benevent y Sebastián Aschemacher), Independiente de Jacinto Aráuz 1 (Lisandro Dalmás); Gimnasia 4 (Maximiliano Barros, Elías Chávez, Maximiliano Morettini y Alan Nungeser), Huracán de Guatraché 1 (Jonathan Aguilar) y Rampla Juniors 1 (Facundo Donadío), Villa Mengelle 1 (Enzo Cabrera). Rampla se impuso 3 a 2 por penales.