Sin acuerdo en el conflicto de los Controladores Aéreos

La reunión virtual mantenida hoy entre el gremio que agrupa a los Controladores Aéreos, ATEPSA (Asociación Técnica de Empleados y Profesionales de la Navegación Aérea), y los representantes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), no llegó a ningún acuerdo y se mantiene la posibilidad de un paro el próximo 17 de diciembre que afecte los vuelos en el país.

Según informaron fuentes de EANA, “en la audiencia virtual del día de hoy ante la Secretaría de Trabajo, ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”.

“El gremio pretende pasar directamente a la implementación de las medidas de fuerza anunciadas para el próximo miércoles 17 de diciembre, mientras que EANA ratificó su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la postura intransigente de ATEPSA perjudica a los trabajadores”, señalaron desde la empresa estatal.

Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo de la Nación, fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10 con el objetivo de continuar trabajando y poder alcanzar una solución.

Las demandas gremiales abarcan desde la necesaria recomposición salarial hasta la crucial denuncia por el desconocimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

Esta escalada se inscribe en un momento de alta sensibilidad política y económica en Argentina, coincidiendo con el próximo debate parlamentario sobre la reforma laboral, donde precisamente la vigencia y aplicación de los convenios colectivos son objeto de discusión central.

Durante el mes de noviembre, ATEPSA ya había implementado ceses de actividades intermitentes por turno, una modalidad de protesta que impactó mayormente en la partida de vuelos comerciales.

Dado que la actividad es considerada esencial, las protestas deben diseñarse meticulosamente. Por ello, en los próximos días se realizarán asambleas internas donde se establecerá un cronograma detallado que especificará días y horarios concretos para la ejecución de las nuevas acciones gremiales.

Desde el sindicato, manifestaron que llevan "meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo que la empresa sigue desconociendo". Remarcaron que EANA "incumplió el acuerdo paritario firmado hace más de dos meses", lo que justifica la profundización del conflicto.

EANA, por su parte, argumentó que el convenio colectivo se encuentra plenamente vigente hasta el mes de diciembre y negó categóricamente la existencia de atrasos en el pago de salarios a su personal, desestimando así parte de los argumentos de la protesta.

A pesar de que el plan de lucha es por el momento un anuncio, fuentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación indicaron que se está siguiendo de cerca el accionar de ATEPSA y que, ante la amenaza de profundizar el conflicto con potencial impacto en los vuelos internacionales, el organismo no descarta la aplicación de una Conciliación Obligatoria bajo el argumento de un nuevo conflicto.

La activación de la conciliación obligatoria permitiría congelar las acciones gremiales de ATEPSA de manera inmediata, al menos hasta después del período sensible de las fiestas de fin de año, buscando garantizar la normalidad del servicio de transporte aéreo. (NA)