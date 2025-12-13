Universitario "A" y Atlético Monte Hermoso definen al campeón en la final extra

Universitario "A" y Atlético Monte Hermoso se miden esta tarde por la final extra de la Copa de Oro del Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey.

El encuentro se disputará desde las 18 en cancha de El Nacional, para definir al campeón del segundo certamen del año.

En caso de empate en el tiempo regular, el ganador se conocerá por penales australianos.

Ambos equipos volverán a medirse luego de que Uni se quedara con los playoffs el pasado fin de semana, tras imponerse en el balneario por 1 a 0, con gol de Guadalupe León, en la final de los playoffs.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Monte, en tanto, se ganó esta chance extra por haber sido el mejor equipo de la fase regular.

En caso de que hoy se imponga el equipo bahiense, mañana volverán a enfrentarse para definir la Copa ABH, que consagra al mejor equipo de la temporada entre los campeones del Apertura y el Clausura.

Si el ganador de hoy es el Atlético, conseguirá su séptimo título consecutivo y, además, se quedará con la Copa tras haber ganado los dos certámenes del 2025.

Un rato antes

El Nacional "A" y Villa Mitre jugarán a las 16, también en La Quinta, por la última fecha del triangular por el quinto puesto y que define la permanencia en la Copa de Oro.

En ese sentido, Sociedad Sportiva "A" se quedó con el quinto lugar luego de ganar los dos partidos de la minitabla.

Además, Pacífico "A" terminó tercero y Argentino fue cuarto.

Campeones y ascendidos

Las otras dos Copas ya conocieron el pasado fin de semana a sus campeones, ya que los mejores de la fase regular repitieron en los playoffs.

En tal sentido, Independiente de Coronel Dorrego se quedó con la de Plata y logró el ascenso a la Copa de Oro 2026.

Mientras que Universitario "B" fue el mejor de la de Bronce y jugará en la de Plata el próximo año.

En Caballeros, en tanto, Universitario se consagró tricampeón del torneo tras vencer a El Nacional en la final.

Los mejores del 2026

El próximo lunes la Asociación Bahiense de Hockey realizará la habitual entrega de premios, para condecorar a los mejores equipos y jugadores de la temporada 2025.

La misma se llevará a cabo en el Bahía Blanca Plaza Shopping, a partir de las 18.30.