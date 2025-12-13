La Armonía o Comercial, uno jugará en la A en el 2026

Llegó la hora de la verdad. En el octavo partido del año, La Armonía y Comercial dirimirán esta tarde cuál de los dos llegará a la máxima división del fútbol liguista. Estarán cara a cara desde las 17 en el Alejandro Pérez. Franco Cuello –del velezano— y Joaquín Rachi –del portuario— se refirieron a la cita de esta tarde en cancha de Liniers.

“Las sensaciones son muy lindas. Creo que nos merecíamos jugar la final en lo colectivo porque hicimos un gran año. Si bien en el Clausura fuimos un poco irregulares, esta final es merecida para nosotros. Tanto en lo colectivo como en lo personal es algo hermoso jugar una final con el club que uno es hincha”, sostuvo el capitán de La Armonía.

“Jugar una final es algo único, tanto en lo colectivo como en lo personal. Además, será con un gran marco de público, ya que Comercial lleva gente a todos lados y más aún en una final como esta. Creo que es un premio también al esfuerzo que hemos hecho durante todo el año para llegar hasta esta instancia”, valoró el volante ofensivo de los portuarios.

--¿Por qué están en la gran definición?

--Cuello: Porque fuimos los más regulares del año. Quedamos primeros en la tabla general, que no es poco. Si bien los partidos importantes son estos, las semifinales, las finales, pero en el año hicimos dos buenos torneos.

--Rachi: Por un conjunto de cosas. El esfuerzo que hicimos en toda la temporada, tuvimos muchas bajas, entrenamos con frío, con calor, con lluvia. Incluso, varios de los chicos entrenaron después de salir del laburo, cansados. Además, hay un grupo muy bueno y muy unido que se traslada a la cancha. Y por eso llegaron los resultados.

--¿Quién es el mejor equipo del año?

--Cuello: El mejor equipo del año va a ser el que gane la final. Comercial tiene un gran equipo, un gran plantel y nosotros también tenemos lo nuestro. Creo que el que se corone será el mejor.

--Rachi: Estamos los dos mejores. Nosotros a mitad de año entramos por la ventana, entramos cuartos y sin embargo salimos campeones. Ganamos semifinales, ganamos final y ganamos final extra. Y eso no lo hace cualquier equipo.

--¿Existe alguna ventaja teniendo en cuenta el parate que tuvo Comercial?

--Cuello: No sé si tenemos ventaja por llegar con ritmo, pero cambia la cabeza. Nosotros venimos muy bien, venimos de ganar tres partidos seguidos, pero seguramente los chicos de Comercial se prepararon mucho para jugar este partido. Creo que será una final en la que los dos saldrá a jugar con muchísimas ganas.

--Rachi: Creo que este parate nos ayudó a calmarnos un poco, a descansar, a manejar mejor la cabeza. Si bien perdimos por penales contra La Armonía, no deja de doler porque estábamos muy cerca del objetivo. Pero eso ya pasó y ahora ya estamos enfocados en esta final.

--¿Qué final imaginan?

--Cuello: Muy cerrada y muy trabada. Cada uno saldrá con sus armas, pero como en todas las finales, ninguno quiere regalar nada. Será un cotejo tan duro como todos los que jugamos contra Comercial en el año.

--Rachi: Será muy dura, peleada y luchada. Los dos equipos somos más o menos de ese juego, de la lucha, de la entrega. Y es una final donde se va a tener que correr mucho.

--¿Qué se siente estar tan cerca del ascenso?

--Cuello: Sabemos que estamos a un paso. Venimos de semanas muy duras, de mucha exigencia. Tratamos de tomarlo con calma, pero lógicamente hay un poco de ansiedad también. Estamos muy unidos, es uno de los mejores grupos que me ha tocado compartir y tenemos muchas expectativas para este partido. Soñamos con quedarnos con el objetivo de volver a la A y estamos a un paso.

--Rachi: Es una sensación muy linda porque muchos de mis compañeros son hinchas del club y se formaron acá. Estamos muy cerca y ojalá nos quedemos con el premio porque este grupo se lo merece por todo el esfuerzo que hizo desde que empezó el año, semana a semana.

Un choque más, pero éste será el más importante

La Armonía y Comercial ya se enfrentaron siete veces en el año y ésta será la octava. Chocarán en cancha de Liniers, desde la 17, y en caso de empate en los 90 minutos se ejecutarán penales. Dirigirá Juan Vega.

El velezano fue tercero en la fase regular del Clausura que ganó en cancha de Liniers –por penales ante Tiro— y el portuario fue cuarto en el Apertura para obtener el primer torneo también por penales en cancha de Villa Mitre ante el rival de esta tarde.

En el Apertura, empataron 2 a 2 en el Puerto. Juan José González –en contra—y Yago Sabanés anotaron para el portuario, mientras que Mauro Gil y Edgar Scalco facturaron para el velezano.

En el segundo cotejo –en Los Hermanos Francani-- empataron sin goles.

En semis del playoff, Comercial ganó de visitante 2 a 0, con goles de Joaquín Rachi Nazareno Romero.

En la final extra, igualaron 0 a 0 y los de Silenzi se impusieron por penales 4 a 3.

En el Clausura, La Armonía se impuso con tanto de Gregorio Sabugo como visitante 1 a 0.

El velezano volvió a ganar en casa, también 1 a 0, pero esta vez con conquista de Martín Di Santoro.

Y en la semi del playoff, La Armonía derrotó a Comercial por penales en White (5 a 3) tras empatar 0 a 0.

Para el cotejo de esta tarde, el público portuario ingresará por la Avenida Alem (casi Trelew) y el velezano por calle 12 de Octubre.