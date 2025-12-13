Ferro, con Jano y Bettiga, mostró la Copa y luego le ganó al equipo de Forestier

El pringlense Valentín Bettiga exhibe el trofeo de la Liga Sudamericana. Fotos: La Liga Contenidos.

En la continuidad de la Liga Nacional de básquetbol, en las últimas horas hubo participación de jugadores de nuestra ciudad y de la región en otra jornada de la fase clasificatoria.

Ferro, que venía de consagrarse en la Liga Sudamericana, volvió a jugar en el estadio Héctor Etchart, donde le ganó anoche a Olímpico de La Banda por 87-83 para seguir liderando las posiciones con record de 11 victorias y una derrota.

En el conjunto del barrio porteño de Caballito participaron el base bahiense Jano Martínez (2 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 23m49s) y el alero pringlense Valentín Bettiga (14 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 22m03s).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El máximo goleador de Ferro fue Jonatan Torresi, con 18 puntos.

En Olímpico tuvo buen protagonismo el ala-centro bahiense Valentín Forestier (foto inferior), quien ingresó como relevo y en 34m29s totalizó 11 puntos, 4 recuperos, un rebote y una asistencia.

El representante de La Banda (Santiago del Estero) marcha en el fondo de la tabla (17º) con 4 victorias y 9 derrotas.

Perdió Atenas

Este sábado el entrenador bahiense José Luis Pisani (asistido por el también bahiense Lisandro De Tomasi) cumplió su segundo partido al frente de Atenas de Córdoba en la Liga Nacional.

En duelo de clubes históricos en la categoría, fue derrota para el Griego frente a Peñarol de Mar del Plata por 87 a 67, como visitante y en encuentro disputado en el estadio polideportivo Islas Malvinas.

Atenas, que no contó por lesión con dos fichas mayores como Lucas Arn y Santiago Ferreyra, sumó su octava caída en fila. Fue la segunda para el DT bahiense.

En Peñarol, que va sexto en la competencia (9/6) no participó el alero Facundo Tolosa (ex Bahía Basket).

Estas son las posiciones del torneo, que cuenta con 19 participantes: