Saldo positivo para la jornada solidaria que organizó la peña Boca un Sentimiento

Mercadería navideña en buena cantidad que será repartida entre 180 familias recaudó la iniciativa "Partido 12 Solidario", propuesta de la peña bahiense Boca un Sentimiento el viernes, cuando se celebró el Día del Hincha de Boca.

Como cada 12 de diciembre las distintas peñas del club xeneize en el interior llevan a cabo diferentes propuestas. En nuestra ciudad la filial bahiense organizó, en un juego de números, una jornada de 12 horas de fútbol solidario en el complejo Casablanca. Se jugó desde las 12 del mediodía hasta la medianoche.

Allí los equipos incriptos llevaron mercadería navideña para donar y que estaba siendo repartida este sábado en los merenderos bahienses Reflejos del Corazón, Conquistando Sonrisas y Color Esperanza.

Desde la peña se informó que se recaudaron 900 productos de la llamada canasta navideña, que también incluyó algunos alimentos no perecederos.

"Este año fuimos a tres merenderos. Lo habitual siempre fue donar a uno, pero el año pasado sumamos dos y este año subimos la vara. Se juntó en total, entre budines, pan dulce, garrapiñadas, alrededor de 900 productos. El año pasado fueron 570. Estuvo muy bueno. Participaron 24 equipos, la verdad que salió todo muy lindo. Jornada con mucho calor, pero por suerte el hincha de Boca se copó en el Día del Hincha y fue a Casablanca. En total serán beneficiarios de lo recaudado 180 familias", dijo Julio Alduvino, presidente de la peña.