Candela Esandi, del viaje que no fue a jugar en River y el sueño de ser Leoncita

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“Me desperté y tenía un mensaje de Bianca Donati. Me pareció raro, no entendía por qué me estaba escribiendo a mí”.

Candela Esandi amaneció una mañana de verano en Monte Hermoso con un WhatsApp que le cambió todos los planes y, en cierto punto, la vida.

La jugadora de Sociedad Sportiva (19 años) tenía una beca en una Universidad de Estados Unidos y la idea firme de seguir sus estudios y el hockey en aquel país.

Pero un partido amistoso en diciembre, en la cancha de la Asociación Bahiense de Hockey, modificó su destino.

Aquella tarde en Las Tres Villas, Cande formó parte de un mix de jugadores y jugadoras de los Seleccionados Mayores de la ABH que se juntaron para cerrar un 2020 atípico.

Entre los presentes se encontraba Bianca Donati, la bahiense que hace años se encuentra en el proceso de Las Leonas y en River.

“Bianca me vio y le gustó cómo jugaba. Pero yo en ese momento no sabía nada. Me escribió en enero, diciéndome que le había hablado sobre mí a (Fernando) Ferrera, el entrenador del Junior. Que me veía condiciones para, por lo menos, estar en un proceso. Ahí fue como empezó todo. Ella me dijo que me contaba porque yo estaba involucrada, pero que después dependía del entrenador y sus gustos”, contó Esandi.

Este día, Bianca (al medio) vio jugar a Cande (a su lado).



Desde ese primer contacto con Bianca, Cande no lo dudó. Y a los pocos días se encontraba entrenando con el plantel superior de River y también en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento) con la preselección argentina Sub 21 que se prepara para el Campeonato Panamericano Junior, clasificatorio al Mundial de la categoría.

“Fue todo muy rápido, entrené la primera semana en Sportiva y después me vine a entrenar a River a prueba. Estuve entrenando y después me dijeron que vaya al CeNARD, practiqué un miércoles y un viernes, y el sábado le escribí (al DT) para agradecerle por haberme dado la chance, pero me dijo que vaya el lunes para hablar bien. Y ahí me dijo que siga yendo, que estaba a nivel. Me puso muy contenta”, reconoció Cande.

Pese a su juventud, a Cande no le pesó la responsabilidad en la definición del título en 2019.-¿Qué le dijiste a Bianca cuando te escribió?

-No paraba de agradecerle, era lo mínimo que podía hacer. Ya que ella me diga que le gustaba como jugaba, eso ya era montón; con eso ya estaba. Y eso que nunca había hablado. En gran parte, gracias a ella estoy entrenando en River y en la Selección. Si era por mí estaría en Bahía o yéndome a Estados Unidos. Fue un re cambio. Entrenar en el CeNARD no lo cambio por nada, no hay chances de que me vaya a Estados Unidos, al menos por ahora.

Pese a su juventud, Cande dejó el club de toda su vida con la alegría de haberse ido campeona en su categoría y en Primera, anotando incluso un gol en la definición por penales que le dio el título local a Sportiva luego de 10 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-¿Costó despedirse del club? ¿Cómo fue eso?

-Fue todo tan rápido que no sabía ni cómo decirlo, porque iba a parecer todo planeado. No quería decir nada hasta que no me dijeran el día que tenía que ir a entrenar a River. Ahí recién les conté a las chicas del club y me apoyaron como siempre, al igual que mi familia. Pero la verdad que fue complicado dejar Sportiva, donde jugué desde los siete años. Pero bueno, lo tenía que soltar…

-Encima te fuiste campeona…

-Eso es lo mejor de todo, no me puedo quejar.

Emoción de campeonas: Cande celebra con "Guchi" Grimberg tras el título de Sportiva.



-¿Con qué te encontraste en River?

-Los entrenamientos son re distintos, intensos. Lo bueno es que desde el primer día me sentí muy cómoda en el club, porque hay muchas chicas del interior que ya pasaron por esto. Al principio me cuesta soltarme un poco, más que nada jugando. Ahora ya me estoy sintiendo un poco mejor. Acá son todas muy buenas jugadoras.

-Imagino que al principio debe ser todo muy raro…

-Sí, los primeros días miraba todo. Le contaba a mis amigas que extraño pero me encanta todo lo que estoy viviendo. Lo disfruto mucho, es increíble todo.

Bernando Stortini le entrega el premio a la goleadora en Sub 18 en 2019.



-¿Qué fue lo que más te sorprendió?

-El nivel de hockey, cómo se entrena, la importancia que le dan las jugadoras al entrenamiento y al querer mejorar. Sabía que el Metropolitano es un gran torneo, pero hasta que no estuviera acá no iba a saber cómo se entrenaba ni nada y la verdad que me re sorprendió.

Cande y sus primeros amistosos con la de River, a la espera del inicio del Metropolitano.



Cande se sumó estas últimas semanas a la Preselección Sub 21 y sueña con ganarse un lugar en el plantel definitivo. De este proceso también formaron parte el año pasado las bahienses Eugenia Etulain (Sociedad Sportiva) y Yazmín Pallottini (ex-El Nacional y hoy en Banco Nación) y la montehermoseña María Emilia Larsen (Atlético Monte Hermoso).

-¿Qué sentiste cuando tuviste que ir a entrenar con Las Leoncitas?

-Es como que no caigo que estoy entrenando ahí; el día antes de ir estaba un poco nerviosa. No sabía cómo eran las chicas, cómo se entrenaba, nada… Los entrenamientos están buenísimos, las canchas también, es todo muy intenso y está todo muy bueno.

-¿Soñás con ganarte un lugar en la Selección, cómo lo ves?

-Va a ser difícil, pero posible como todo. Siempre soñé con ir a una concentración y ahora lo estoy viviendo. Soñar… soñar se sueña mucho.