LBB Bronce: en Punta Alta está el partido más destacado; también se juega en Bahía y Médanos

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputa íntegramente hoy la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", en la cual habrá cuatro horarios diferentes de partidos.

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La misma comenzará con Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich)-Whitense, a las 17, en cancha de Estrella.

En Estudiantes, y desde las 19.30, Fortín Club (Pedro Luro) recibirá a Sportivo B.

En duelo puntaltense, Pellegrini, único invicto, será anfitrión de Sporting, a partir de las 20.

A la misma hora, en nuestra ciudad, jugarán Bella Vista-Bahiense del Norte B, y en Médanos, Huracán Caza y Pesca-Los Andes.

La programación se cerrará con Barracas-Velocidad B, a las 21.

Fútbol y Tenis-Whitense

Cancha: Luis Álvarez (Estrella, Falcón 375).

Hora: 17.

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo.

Novedades: los de Burato tienen lesionados a Yamil Sánchez y Gonzalo Semper, mientras que en Los Aviones Azules se ausentará Uriel Martínez, por motivos laborales.

Fortín Club-Sportivo B

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes, Santa Fe 51).

Hora: 19.30.

Árbitros: Alejandro Ramallo y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: el verdiamarillo tendría a Benjamín Rodríguez (si está el pase) y continúan recuperándose Lucas Sensini, Rodrigo Osinaga y Walter Ruiz. Por el lado visitante, Bruno Guaglianone sigue afuera a raíz del esguince de tobillo.

Pellegrini-Sporting

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Hora: 20.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Mauro⁩ Guallan.

Novedades: en el azulgrana retorna Gastón Chávez y continúan afuera Benjamín Romero (suspendido), y los lesionados Bautista Fraysinnet y Agustín Ramírez. En el rojinero, en tanto, están todos en condiciones.

Bella Vista-Bahiense del Norte B

Cancha: Bella Vista (Rincón 555).

Hora: 20.

Árbitros: Sebastián Giannino y⁩ Alexia González.

Novedades: el verde tiene en duda a Santiago Bertoni (golpe en un codo) y en el tricolor estará ausente Mariano Moretti, recuperándose de una contractura. El que se cambiará será el U21 Joaquín Faure, hijo de Darío e integrante también del plantel.

Huracán Caza y Pesca-Los Andes

Cancha: Huracán Caza y Pesca Médanos (Gazcón 46).

Hora: 20.

Árbitros: Mariano Enrique y⁩ Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local no está Bruno Meschini, afectado por un cuadro oftalmológico viral, y en la visita no juega nuevamente Alfredo Cortina (esguince).

Barracas-Velocidad B

Cancha: Barracas.

Hora: 21.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y⁩ Leonardo Bressan.

Novedades: Barracas no tiene nuevamente al tirador Luciano Polak (esguince) y Velo continúa sin Bautista Schultz (esguince).

Posiciones

1º) Pellegrini, 6 puntos (3-0)

2º) Sportivo B, 5 (2-1)

2º) Los Andes, 5 (2-1)

2º) Caza y Pesca, 5 (2-1)

2º) Sporting, 5 (2-1)

2º) Bahiense B, 5 (2-1)

2º) Velocidad B, 5 (2-1)

8º) Barracas, 4 (1-2)

8º) Whitense, 4 (1-2)

8º) Fútbol y Tenis, 4 (1-2)

11º) Bella Vista, 3 (0-3)

11º) Fortín Club, 3 (0-3)