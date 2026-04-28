¿Era roja? Bareiro se fue expulsado en Boca, en la gran polémica del primer tiempo

Adam Bareiro fue expulsado en Boca sobre el final del primer tiempo ante Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y protagonizó un momento de tensión por la demora en retirarse del campo de juego.

El delantero paraguayo, que ya había sido amonestado a los 40 minutos por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, recibió la segunda tarjeta amarilla en el cierre de la etapa inicial y dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda con un jugador menos para todo el complemento.