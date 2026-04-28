¿Era roja? Bareiro se fue expulsado en Boca, en la gran polémica del primer tiempo
El paraguayo vio la roja a los 45 minutos, con el partido 0 a 0 en Brasil.
Adam Bareiro fue expulsado en Boca sobre el final del primer tiempo ante Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y protagonizó un momento de tensión por la demora en retirarse del campo de juego.
El delantero paraguayo, que ya había sido amonestado a los 40 minutos por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, recibió la segunda tarjeta amarilla en el cierre de la etapa inicial y dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda con un jugador menos para todo el complemento.