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Copa Libertadores.

¿Era roja? Bareiro se fue expulsado en Boca, en la gran polémica del primer tiempo

El paraguayo vio la roja a los 45 minutos, con el partido 0 a 0 en Brasil.

Adam Bareiro fue expulsado en Boca sobre el final del primer tiempo ante Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y protagonizó un momento de tensión por la demora en retirarse del campo de juego.

El delantero paraguayo, que ya había sido amonestado a los 40 minutos por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, recibió la segunda tarjeta amarilla en el cierre de la etapa inicial y dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda con un jugador menos para todo el complemento.

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