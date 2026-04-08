Gaby presentará la charla “Atenti Pebeta” en el Bahía Blanca Plaza Shopping
La actividad será este viernes a las 19.30 en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping, con entrada libre y gratuita, e incluirá música en vivo, danza y la participación de artistas locales.
En el marco de la Semana del Tango, la cantante Gabriela Biondo —Gaby La Voz Sensual del Tango— presentará la charla “Atenti Pebeta” este viernes a las 19.30 en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.
La propuesta, con entrada libre y gratuita, abordará la evolución de la mujer argentina desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, a partir de su representación en las letras y figuras del tango.
La charla incluirá la interpretación de tangos en vivo, la participación de los bailarines Gustavo Rodríguez y Laura Borelli, y la proyección de material audiovisual para contextualizar los contenidos.
El encuentro finalizará con la entrega de distinciones a mujeres vinculadas al tango en Bahía Blanca. Serán reconocidas las cantantes Susana Matilla, Nora Roca, Roxana Soler y Silvana Lorena, la pianista Gisela Gregori y la profesora de canto Mónica Odoux.
Biondo es Licenciada en Comunicación Social y académica de la Academia Nacional del Tango. Su formación incluye estudios vinculados al lunfardo, además de instancias de investigación y posgrado en instituciones como FLACSO y la Universidad de Buenos Aires.