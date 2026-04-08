Gaby presentará la charla “Atenti Pebeta” en el Bahía Blanca Plaza Shopping

En el marco de la Semana del Tango, la cantante Gabriela Biondo —Gaby La Voz Sensual del Tango— presentará la charla “Atenti Pebeta” este viernes a las 19.30 en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, abordará la evolución de la mujer argentina desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, a partir de su representación en las letras y figuras del tango.

La charla incluirá la interpretación de tangos en vivo, la participación de los bailarines Gustavo Rodríguez y Laura Borelli, y la proyección de material audiovisual para contextualizar los contenidos.

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El encuentro finalizará con la entrega de distinciones a mujeres vinculadas al tango en Bahía Blanca. Serán reconocidas las cantantes Susana Matilla, Nora Roca, Roxana Soler y Silvana Lorena, la pianista Gisela Gregori y la profesora de canto Mónica Odoux.

Biondo es Licenciada en Comunicación Social y académica de la Academia Nacional del Tango. Su formación incluye estudios vinculados al lunfardo, además de instancias de investigación y posgrado en instituciones como FLACSO y la Universidad de Buenos Aires.