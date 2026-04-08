Detuvieron a un hombre que evadió un control con un auto robado

El vehículo tenía una orden de secuestro emitida en Mar del Plata

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles, a un hombre que escapó de un control policial, para ser interceptado unas cuadras más adelante y constatar que el vehículo tenía pedido de captura.

El detenido fue identificado como Adrián Jesús Málaga de 41 años de edad. Este conducía un Volkswagen Polo Track blanco, cuya patente arrojó resultado negativo en el sistema informático.

Al verificar la numeración de cristales, chasis y motor, se constató que correspondía a otro vehículo similar, el cual registraba un pedido de secuestro activo por robo de automotor, solicitado por la justicia del Departamento Judicial General Pueyrredón (Mar del Plata), con fecha del 21 de enero de 2026.

El vehículo fue secuestrado y el imputado trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia. Intervienen la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y la UFIJE ODEPA de Mar del Plata bajo los cargos de encubrimiento, desobediencia e infracción al artículo 289 inciso 3° del Código Penal.