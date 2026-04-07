Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.418,63 para la venta y de $1.366,25 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,05% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.409,00 (-0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.400,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.429,56 (+0,07%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.487,84 (+0,28%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 622 puntos básicos (+1,80%).