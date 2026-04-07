El stock ganadero no frena su caída: el rodeo nacional perdió 700.000 cabezas durante 2025

El rodeo nacional cerró 2025 con 50.920.790 cabezas, lo que representa una baja de 700.000 animales, equivalente al 1,3%, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De esta forma, se profundiza el declive que se inició en 2022 y alcanza a 3.200.000 cabezas menos.

De acuerdo al informe oficial, el stock de terneros cayó en cerca de 200.000, con relación a 2024.

“Estos animales provienen, en su mayoría, de nacimientos ocurridos durante el invierno de 2025, producto de los servicios sobre las vacas de la primavera del 2024, período en el cual ya se había verificado una caída del stock de vientres en igual magnitud (-1,4%)”, indicó la publicación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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En vacas y vaquillonas se produjo una baja del stock en unas 516.000 cabezas.

Esta caída se atribuyó al nivel de faena de hembras que se produjo en 2025. Sin embargo, se aclaró que esta baja es menor a la observada en los dos períodos previos.

En las categorías de machos se detectó un incremento de aproximadamente 1%, equivalente a unas 57.000 cabezas más. Según Agricultura, este resultado se explica por una caída de alrededor de 120.000 novillos (-5,4%), que se compensó por el aumento de 165.000 novillitos (3,6%) y de 11.600 toritos (3,4%). (NA)