IPCVA en Bordenave: mañana se realizará otra jornada para potenciar la ganadería

Producción ganadera en el SOB. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

En razón de un momento inmejorable para la ganadería bovina, una importante convocatoria se espera para la Jornada a Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que se realizará este miércoles 8 en el establecimiento El Campito, en el distrito de Puan.

Esta vez, el lema elegido es “Cómo producir más kilos reales en ambientes difíciles”.

La convocatoria, que también prevé la participación de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Bordenave, se desarrollará en: ruta provincial 76 de acceso a Bordenave, a 5 kilómetros de Bordenave, y a 10 kilómetros de 17 de Agosto (Coordenadas: 37ª52`09.5¨S 63ª02´26.6``W).

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Como es habitual, el acceso es libre y gratuito, aunque con cupos limitados y por eso se requiere inscripción previa. En tal sentido, el registro puede realizarse en este link: jornada a campo del IPCVA en Bordenave.

La apertura de la jornada estará a cargo de Héctor Montero, propietario del campo; Federico Castoldi, director del INTA Bordenave y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

El encuentro incluirá disertaciones técnicas y dos paradas o salidas a campo: Sainfoin: La leguminosa todoterreno que no empasta y produce donde la alfalfa falla y Ciclo completo de alta eficiencia: cómo producir el novillo pesado que el mercado paga mejor.

Algunas de las disertaciones previstas son las siguientes:

—Más terneros y menos trabajo, cómo elegir una genética que se adapte a nuestro campo, por Juan Martín Narbaitz, Centro Argentino de Biotecnología Animal.

—Perspectivas de mercados, cómo la dopamina ganadera y la adrenalina de la industria frigorífica marcan el ritmo del negocio, por Adrián Bifaretti, IPCVA.

—Blindar el negocio, cómo cumplir con la Unión Europea y asegurar el acceso a mercados de exportación, por Gerardo Leotta, Consorcio ABC.

Gerardo Leotta, del Consorcio ABC.

—Claves de siembra para suelos con limitantes, el método MAG en implantación de pasturas, por Guillermo Marrón, INTA Castelar.

—Chip electrónico obligatorio 2026: guía para la trazabilidad que se viene, por Silvio Marchetti, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

—El poder de los cruzamientos: cómo ganar un 20 % extra de kilos usando vigor híbrido, por el asesor privado Rodolfo Peralta.

